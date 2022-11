Carolina Rosi: chi è, età, carriera, oggi, compagno, foto, figli e Instagram

Ci siamo, manca poco al classico appuntamento con Oggi è un altro giorno! Anche questo pomeriggio su Rai 1 a partire dalla 14 Serena Bortone sarà pronta a tenere compagnia ai propri telespettatori! Numerosi gli ospiti che anche questo pomeriggio si avvicenderanno nel suo salotto, tra di loro anche l’attrice Carolina Rosi, conosciamola meglio!

Carolina Rosi: la biografia

Carolina Rosi è nata a Roma il 26 dicembre del 1965 ed è un’attrice italiana. Figlia del regista Francesco Rosi e di Giancarla Mandelli, sorella di Mariuccia, la stilista Krizia. Carolina ha lavorato a Milano per due anni come disegnatrice stilista proprio al fianco di Krizia ma poi ha deciso di frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico diplomandosi nel 1988.

Il debutto in teatro

Il debutto di Carolina in teatro avviene tra il 1986/87, con lo spettacolo La morte innamorata di Fabio Glissenti. La favola morale è stata messa in scena al teatro di documenti di Roma con la regia di Luca Ronconi. Nel 1987 la donna inizia invece la carriera cinematografica come attrice nel film Cronaca di una morte annunciata che è tratta dall’omonimo romanzo di Gabriel Garcia Marquez e diretto da suo padre Francesco Rosi. Negli anni successivi, Carolina ha continuato a lavorare sia nell’ambito teatrale sia in quello televisivo, avendo pertanto modo di farsi conoscere e vantando la partecipazione anche in diversi film.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Carolina è stata legata per oltre vent’anni all’attore e regista Luca De Filippo. I due si sono sposati nel 2013 ma non hanno avuto figli. Carolina oggi dirige sia la Elledieffe società che si occupa delle produzioni teatrali sia la società Andiamo Avanti Production che prevede anche la produzione di documentari e di pubblicazioni per la valorizzazione del patrimonio filmico e documentale di Francesco Rosi.

Instagram

Carolina Rosi è attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da oltre 2mila persone.