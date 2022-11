Perché Oggi è un altro giorno oggi mercoledì 2 novembre non va in onda: quando tornerà Serena Bortone

Oggi è un altro giorno, il seguitissimo e amatissimo salotto Rai condotto da Serena Bortone, oggi, mercoledì 2 novembre 2022 non andrà in onda. Ad annunciarlo lo stesso account Twitter della trasmissione. Niente paura però: nessuno stop o sospensione, la trasmissione tornerà in onda regolarmente domani e sempre alla stessa ora. Ma vediamo cosa è successo.

Oggi è un altro giorno non va in onda, al suo posto Preferisco il Paradiso con Gigi Proietti

Questo il messaggio pubblicato in rete:

“Oggi alle 14.05 andrà in onda su @RaiUno la fiction “Preferisco il Paradiso” con il grande Gigi Proietti. Buona visione”

Il 2 novembre di due anni fa ci lasciava infatti il grande mattatore Gigi Proietti che quest’anno avrebbe compiuto 82 anni. Per ricordarlo dunque Rai 1 ha deciso di mandare in onda la fiction. Ma quando tornerà allora il salotto pomeridiano di Serena Bortone?

Quando torna Serena Bortone su Rai 1

Come detto si tratta infatti di una piccola parentesi. La popolare trasmissione Oggi è un altro giorno, che ci tiene compagnia ogni giorno dalle 14.05, tornerà regolarmente in onda domani, giovedì 3 novembre 2022, sempre alle stessa ora.