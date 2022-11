Carolina Rosi, chi era il marito Luca De Filippo: età, carriera, come è morto, figli, tomba

Ci siamo, manca poco al classico appuntamento con Oggi è un altro giorno! Anche questo pomeriggio su Rai 1 a partire dalla 14 Serena Bortone sarà pronta a tenere compagnia ai propri telespettatori! Numerosi gli ospiti che anche questo pomeriggio si avvicenderanno nel suo salotto, tra di loro anche l’attrice Carolina Rosi, vedova del noto attore e regista teatrale Luca De Filippo.

La biografia di Luca De Filippo

Luca De Filippo è nato a Roma il 3 giugno del 1948. Attore e regista teatrale italiano, Luca è il figlio di Eduardo De Filippo e della cantante e attrice piemontese Thea Prandi. L’attore ebbe una sorella che però morì molto giovane, nel 1960. Da ragazzo spesso partecipava agli spettacoli messi in scena dal padre e a vent’anni iniziò la propria attività teatrale usando il nome di Luca Della Porta. L’uomo fu sempre molto attento ai problemi dei giovani ed impegnato in progetti volti a contrastare la devianza minorile.

Carriera

La carriera di Luca De Filippo comincia presto, a soli 7 anni quanto interpreta Peppeniello in Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta che è diretto dal padre. Il debutto vero e proprio però avviene a vent’anni ne Il figlio di Pulcinella di Eduardo al quale partecipa con il nome di Luca Della Porta. Da questo momento in poi la sua attività teatrale diviene più intensa che mai. Successivamente, Luca appare anche in numerosi progetti cinematografici e televisivi.

Com’è morto

Mentre stava andando in scena la commedia Non ti pago, nel novembre del 1987 Luca venne ricoverato in ospedale a Roma per una discopatia ma gli venne diagnosticato un tumore. Morì a 67 anni, il 27 novembre del 2015 nella sua casa di Roma.

La vita privata di Luca De Filippo

Per quel che riguarda la vita privata Luca ha avuto tre figli, Luisa, Matteo e Tommaso, da due compagne diverse. Nel 2013 invece sposò Carolina Rosi, figlia del celebre regista Francesco. I due non ebbero figli ma condivisero assieme numerose esperienze inerenti all’ambito del teatro.