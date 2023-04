Caso Giletti, lo speciale di Mentana su LA7: ‘Da noi non si nasconde niente’, ecco quando andrà in onda

Enrico Mentana, all’interno del suo speciale telegiornale su La7, è pronto ad affrontare il caso Giletti, dove il noto giornalista ha visto sospesa la sua trasmissione “Non è l’Arena”. Quale linea editoriale terrà il direttore del TG LA7? Non si sa ancora, anche se lo stesso Mentana promette di raccontare tutta la verità attorno alla storia che vede coinvolto Massimo Giletti e il proprietario dell’emittente televisiva, ovvero Urbano Cairo.

Enrico Mentana racconterà il caso Giletti a La7

Secondo Enrico Mentana, Massimo Giletti compì l’errore di omettere alcune dinamiche legate alle sue inchieste nel programma “Non è l’Arena”. Una situazione che, vista la spinosità di temi legati alla mafia palermitana e Matteo Messina Denaro, avrebbero mandato su tutte le furie il patron di La7. Ma ci sarà da crederci a una simile verità? Un giornalista dell’esperienza di Massimo Giletti, può cadere in simili superficialità? Sembra difficile da crederci, ma vedremo quali dati metterà sul tavolo il direttore Mentana nel suo speciale telegiornale. Enrico Mentana cerca di spiegare le vicende del caso di Massimo Giletti sul proprio profilo Facebook.

Il direttore del TG La7 scrive: “Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo – prosegue -, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l’arena un segno diverso. Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera – conclude Mentana -. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi…”.