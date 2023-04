Perché Non è l’Arena su La7 è stato sospeso? Ultime news su Massimo Giletti

Un terremoto si è scatenato dentro La7, che improvvisamente ha sospeso le puntate di “Non è l’Arena”. Il programma era tra i fiori all’0cchiello della terza emittente televisiva italiana, con Massimo Giletti che dal 2017 conduceva la trasmissione. Sulle questioni che hanno portato alla sospensione, almeno dentro gli uffici di Urbano Cairo, si tiene il massimo riserbo. In una nota, l’azienda comunica come “Massimo Giletti sia a disposizione di La7”. Ma al giornalista romano andrà bene questo stare fermo ai box, con le campane RAI che bussano alla sua porta?

La7 shock, sospesa “Non è l’Arena” di Massimo Giletti

E’ ipotizzabile come da La7 si siano straniti davanti a un giro di voci che vedevano protagonista lo stesso Giletti, in più occasioni accostato alla RAI e addirittura alla conduzione di programmi su RAI Uno. Vero che il giornalista è sotto contratto con l’emittente privata di Cairo, ma forse tali rumors non sarebbero piaciuti ai piani alti dell’azienda, specie perchè vedevano protagonista una competitor sulla guerra agli ascolti televisivi. Già da questa domanica, quindi, “Non è l’Arena” non andrà più in onda sul settimo canale della televisione italiano, in una scelta che spiazza in particolar modo gli storici telespettatori che seguivano le inchieste di Giletti.

La7, di sui, sembra proprio liquidare il conduttore nel proprio comunicato stampa. Utilizza infatti queste parole: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. Per gli intenditori di televisione, una silurazione cortese del giornalista romano. Eppure Massimo Giletti garantiva ascolti col proprio programma, oltre a essere uno dei prodotti più apprezzati sulla stessa emittente televisiva. Anche per gli esperti di mondo televisivo, una scelta così drastica può dipendere solo da una definitiva frattura tra lo stesso conduttore e Urbano Cairo, dove i rapporti non erano più idilliaci da tempo. Certo, arrivare a sospendere un programma con la stagione in corso, è sembra una mossa molto estrema.