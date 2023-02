Malattia Massimo Giletti: cos’ha e come sta oggi il conduttore

C’è un po’ di apprensione nell’aria per Massimo Giletti, a causa di una sua vecchia malattia che secondo molti l’attanaglia ancora oggi. Il conduttore è uno dei giornalisti e professionisti della televisione più seguiti e stimati di sempre, e lo conosciamo soprattutto per la conduzione di alcuni programmi di successo, come ad esempio quello della domenica ”Non è l’Arena”. Ma cosa gli è successo e che malattia ha?

Che malattia ha il giornalista Massimo Giletti?

Diciamo sin da subito che il noto giornalista ha dovuto combattere per molto tempo con una spiacevole malattia, scoperta anni addietro, e che ha messo a dura prova, per diversi anni, la sua vita. In una vecchia intervista, fu proprio Massimo Giletti a raccontare di aver vissuto un brutto periodo per via della malattia che lo ha colpito e lo ha costretto a condizioni non proprio piacevoli, durante gli anni più belli della sua vita. Il conduttore, in merito a ciò, ha dichiarato infatti: ”Ero affetto da una forma grave di scoliosi e ho dovuto portare corsetti, busti in gesso ed essere ricoverato più volte in ospedale…Nella mia vita ho fatto trenta viaggi a Lourdes”. Probabilmente è proprio questo il motivo per cui Massimo Giletti si reca ancora oggi spesso in quel luogo, così come in altre mete di pellegrinaggio, dimostrando così la sua grande fede e tenacia spirituale. La sua è una malattia che lo ha influenzato da sempre, sin dall’infanzia.

Il malore improvviso lo scorso anno

Ma non è tutto, perché un episodio spiacevole lo ha colpito, invece, l’anno scorso, precisamente il 5 maggio 2022, quando Giletti fu colpito da un malore improvviso durante una diretta del suo programma domenicale ”Non è l’Arena”. Ancora oggi non è chiaro da cosa sia dipeso e se abbia influenzato le sue condizioni di salute. Tuttavia, grazie alla sua forza di volontà, il giornalista è ritornato senza problemi davanti alle telecamere con le parole: ”È stata mancanza di zuccheri e il freddo, ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare.”