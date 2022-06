Massimo Giletti si sente male, un mancamento in diretta da Mosca: come sta il conduttore

Stava conducendo, come fa ogni domenica ormai da mesi, la puntata di Non è l’arena, il programma di attualità e approfondimento di La7 che vede alla conduzione Massimo Giletti. Ed è stato proprio lui ieri sera, in diretta da Mosca, a sentirsi male, ad avere un mancamento improvviso, mentre si trovava nella Piazza Rossa. A spiegare cosa era successo, dopo un’interruzione non prevista della trasmissione, è stata la collega Myrta Merlino, che in studio a Roma ha continuato a condurre il programma.

Cosa è successo a Massimo Giletti a Non è l’Arena?

Prima il mancamento, l’interruzione della trasmissione per la pubblicità, poi la spiegazione di Massimo Giletti in diretta da Mosca. “Ho avuto forse un calo di zuccheri“, ha detto. Ma fortunatamente, il conduttore sta bene e in diretta dalla Piazza Rossa ha continuato il programma con una puntata, che non è stata certo semplice da gestire.

Alessandro Sallusti abbandona la trasmissione

Durante la trasmissione e il dibattito molto acceso il giornalista Alessandro Sallusti, dopo l’intervista di Massimo Giletti alla portavoce del ministro degli Esteri russo Marija Zacharova, ha abbandonato il programma. Il motivo? Ha contestato la conduzione e ha parlato di una ‘sceneggiata’. Insomma, prima il malore, poi le discussioni. Ma chi segue il programma è abituato sì all’attualità e agli approfondimenti, ma anche alle polemiche!