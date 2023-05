Casting a Roma per il programma Bella Ma’ di Diaco: ecco quando e come partecipare

Ci sono alcuni programmi che riescono a segnare una generazione, per l’originalità, la freschezza e la leggiadria con le quali vengono condotti, e certamente il programma Bella Ma’ di Diaco rientra perfettamente nella categoria suddetta. Una buona notizia per tutti coloro che hanno sempre sognato di parteciparvi: sonopartiti i casting per la seconda stagione del programma tv di Rai Due“BellaMa’”. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Bella Ma’: al via i casting a Roma

Insomma, la notizia è proprio questa: i casting per la seconda stagione del programma tv di Rai Due“BellaMa’”, condotto da Pierluigi Diaco sono ufficialmente partiti, dunque non c’è più tempo da perdere. Ma chi può iscriversi per partecipare? Tutti i giovani della Generazione Z, che appartengono quindi alla fascia anagrafica 18 – 25 anni. Ma non solo, perché ci sarà spazio anche per i Boomer, ovvero coloro che hanno un’età che va oltre i 55 anni. Di fatto, questa è proprio l’anima del programma: un confronto generazionale tra due fasce anagrafiche diverse per tanti aspetti. Le due generazioni si sfideranno con tanti quiz di cultura generale e challenge creative, utilizzando anche e soprattutto i social. Ecco di seguito, invece, alcune informazioni utili per candidarsi ai provini.

Come partecipare ai Casting a Roma

La trasmissione, come sappiamo, è capitanata da Pierluigi Diaco, mentre il format si basa proprio su di un importante confronto intergenerazionale, ovvero tra la Generazione Z e i Boomer. Ma coma fare per partecipare alle selezioni e ai provini? Tutti gli interessati che rientrano nella fascia anagrafica di riferimento, dunque, possono già in queste ore inviare la propria candidatura. Basterà collegarsi alla pagina dedicata CLICCANDO QUI. Dopo aver effettuato l’accesso, previa creazione di un account con le proprie credenziali, allora bisognerà solamente compilare un semplice modulo e il gioco è fatto.