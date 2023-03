Casting BellaMa’ di Diaco: come candidarsi e quali sono i requisiti. Il programma, alla prima stagione su Rai 2, si è saputo guadagnare la riconferma anche per la prossima stagione. Uno sforzo immenso dovuto soprattutto agli autori e la bravura del giornalista Pierluigi Diaco, che hanno saputo mutare, in corso d’opera oltretutto, il timone del format verso posizioni che fossero più apprezzate dai telespettatori. Ecco allora che si è sfornato un programma sullo “scontro generazionale”, che ha visto protagonisti giovani e personaggi più adulti.

Partono i casting BellaMa’

Pierluigi Diaco prepara l’assalto alla seconda stagione del programma, che gli ha permesso d’imporsi all’interno del pomeriggio di Rai 2. Ha dovuto rivoluzionare il programma verso la caccia agli ascolti, ribaltando del tutto poi quella che era l’idea originale della trasmissione e in un disegno andato in onda solamente nella prima puntata. La prima stagione del programma, sentendo i dirigenti Rai e il calendario dell’ente di radiotelevisione pubblica, si concluderà nella giornata del 4 maggio pomeriggio.

Già dalla mezzanotte del 5 maggio 2023, Rai Casting riaprirà le selezioni per prendere nuovi volti all’interno della trasmissione. Qualche attuale “volto nuovo” della trasmissione rimarrà, probabilmente promosso come opinionista. Ma per il resto, ci sarà un completo recasting delle personalità che prenderanno parte al programma. Infatti, già ci sono delle date precise per i casting della trasmissioni: i provini si avranno nell’estate 2023, intorno al periodo di agosto come nello scorso anno.

In tal senso, almeno sentendo le sensazioni che si percepiscono in casa Rai, si penserebbe a un extra di BellaMa’. Si tratterebbe di un “pre-seconda stagione”, con la messa in onda dei migliori provini per accendere l’attenzione sul secondo capitolo del programma e soprattutto preparare il terreno in vista della partenza della nuova stagione, ovvero verso la seconda settimana di settembre 2023. Sulle idee del format, anche questo verrà riconfermato insieme agli opinionisti.