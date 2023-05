Casting Reazione a Catena 2023: come partecipare al programma Rai, requisiti e come fare domanda

Sono pronti a partire i casting per il programma della Rai “Reazione a catena”, arrivato all’edizione 2023. Come sappiamo, il noto show è un pezzo di storia del canale Rai 1, andando ogni giorno a riempire, con successo, la fascia del preserale. Al programma bisogna presentarsi in trio, che possono essere parenti, amici o addirittura colleghi provenienti dal mondo del lavoro.

Cosa sappiamo di Reazione a Catena 2023?

La scorsa edizione del programma, si è svolta tra giugno e ottobre 2022, con la conduzione di Marco Liorni. Quest’anno potrebbe ripetersi nello stesso periodo estivo, ma non è chiaro se sarà ancora lo stesso conduttore a tenere il timone dello show. Secondo una nota proveniente dagli uffici RAI, il programma dovrebbe iniziare il 19 giugno e concludersi il 31 dicembre 2023, andando in onda dal lunedì alla domenica dalle ore 18.45 alle 20. Un’edizione più lunga in confronto al passato, considerato come lo show andrà in onda per almeno 6 mesi.

I casting del programma di Rai 1

Per poter partecipare come concorrenti allo show di Rai 1, serve essere anzitutto un “trio affiatato”. Tale affiatamento, come detto in precedenza, deve essere figlio di amicizia, parentela o profonda conoscenza tra le persone. Le candidature per partecipare al programma, dovranno essere inviate online al sito di Rai Casting (www.rai.it/raicasting/). Da qui, riceveranno poi tutte le news per la partecipazione al provino e soprattutto l’ufficialità di poter partecipare al famoso quiz show di Rai 1. Un’occasione che i futuri concorrenti non dovrebbero perdere, considerato come può essere un’esperienza televisiva che potrebbe farvi portare a casa un bel montepremi. Ma non solo, anche un momento dove divertirvi in studio, oltre poi a testare la vostra bravura nei vari quiz proposti dal programma. In queste ore, quindi, serve solo creare un gruppo di gioco e provare a partecipare al programma: magari la persona fortunata potresti essere realmente te.