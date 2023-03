Catalogo Amazon Prime Video aprile 2023: serie tv e film in uscita, ecco quando e quali sono. Sono previste nuove uscite sulla piattaforma di Amazon Prime Video, con titoli che sicuramente manterranno alta la concorrenza sullo streaming con Netflix. Infatti, per contenere la concorrenza anche con Disney+, Amazon proporrà nuove serie televisive, film e soprattutto documentari per tutti i palati dei telespettatori a casa.

Il catalogo di Amazon Prime Video di Aprile

Ad Aprile, sulla piattaforma del gigante di Seattle potremo vedere:

Queens on the Run

Uscirà il 14 aprile e parlerà di un talent show con protagoniste le drag queen. In ogni episodio, saranno seguite dei drag queen, che viaggeranno a bordo di autobus per tutto il Brasile. Ogni drag queen sarà in competizione con le altre, al fine di vincere il titolo si Supreme Drag. Il programma sarà condotto da Ikaro Kadoshi, una delle più note drag queen brasiliane, e Xuxa Meneghel, la più celebre intrattenitrice brasiliana.

Judy Blume Forever

Uscirà il 21 Aprile sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Questo sarà un documentario, dove verrà raccontata la vera storia di Judy Blume. Blume è una scrittrice statunitense, nota al grande pubblico per le sue opere di narrativa orientate ad adolescenti e ragazzi. Cambiò, con i suoi testi, la vita a milioni di persone, introducendo nelle sue opere tematiche come la masturbazione, il sesso, le mestruazioni, il bullismo, la sessualità e la morte. Argomenti tabù fino alle fine degli Anni ’60 in America.

La fantastica signora Maisel

La quinta stagione della serie televisiva arriverà il 14 Aprile. Protagonista sarà Miriam “Midge” Maisel, una casalinga ebrea che aiuta il proprio marito coi propri spettacoli nell’America di fine Anni ’50. Dopo la fine della quarta stagione, Midge è pronta a camminare sulle proprie gambe per dimostrare il proprio talento.

Altre uscite saranno…

Altre uscire su Amazon Prime Video saranno: