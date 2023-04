Catherine Spaak, chi è la sorella Agnes: età, carriera, oggi, marito, figli, vita privata, immagini

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al produttore discografico, batterista e manager Michele Torpedine, anche Agnes Spaak, che sarà in studio con altri amici per ricordare la sorella scomparsa nel 2022, la grande attrice francese Catherine Spaak che ha avuto enorme successo anche in Italia. Agnes parlerà del loro meraviglioso rapporto e di come è cambiata la sua vita da quando l’amata sorella non c’è più e la guarda dall’alto!

Cosa sappiamo su Agnes Spaak, la sorella di Catherine

Agnes Spaak è nata a Bologne Billancourt il 29 aprile del 1944 ed è una nota attrice e fotografa belga. Nata in Francia da una famiglia belga composta da artisti e uomini politici: sua madre era l’attrice Claudie Cleves, il padre Charles era uno sceneggiatore cinematografico, lo zio Paul Henri è stato per anni primo ministro del Belgio, sua zia era Suzanne Spaak e sua sorella Catherine. Agnes ha recitato al cinema e sul piccolo schermo tra il 1962 e il 1974, poi ha deciso di lasciare quell’attività per dedicarsi alla sua più grande passione, a partire da metà anni ’70: la fotografia.

I suoi successi come fotografa

Nel 1975 si è trasferita a Milano e qui, in Italia, ha iniziato a lavorare come fotografa per azienda di moda e con la casa editrice Edilio Rusconi. Poi si è trasferita alla Hachette. Nella sua brillante carriera ha realizzato scatti per le società di produzione cinematografica Twentieth Century Fox e Titanus.

Chi è il marito Pietro Sciumè, figli

Ma veniamo alla vita privata. Agnes Spaak nel 1967 ha sposato a Nizza Pietro Sciumè, noto regista romano. Lei è stata sposata anche con Antonio Ferrari, famoso inviato del Corriere della Sera.

Instagram di Agnes Spaak

Agnes Spaak ha un profilo Instagram, dove condivide tutti i suoi scatti: potete seguirla qui, @agnesspaak2011 e vanta oltre 8.000 followers.