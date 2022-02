C’è Posta per Te, anticipazioni puntata 26 febbraio 2022: le storie e chi sono gli ospiti

Come ogni sabato l’appuntamento su Canale 5 è con C’è Posta per Te, il programma di successo, una sorta di ‘romanzo popolare’ condotto da anni, da più di 15 ormai, da Maria De Filippi. Tra storie, gelosie e tradimenti, in ogni puntata c’è spazio anche per le belle emozioni con tantissimi ospiti vip in studio.

Gli ospiti di C’è Posta per Te: cosa vedremo in tv

Dopo Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne sabato 26 febbraio a C’è Posta per Te arriveranno due grandi ospiti, molto amati dal pubblico. Stiamo parlando di Raoul Bova, che presto rivedremo in tv nella fiction ‘Don Matteo’ e di Francesco Totti, il capitano e la leggenda della Roma che da giorni è al centro del gossip. Il motivo? La presunta crisi tra lui e sua moglie Ilary Blasi, poi smentita a gran voce.

Le storie e quando va in onda C’è Posta per Te

Come ogni sabato, sono tante le storie che Maria De Filippi racconterà in studio. Così come saranno tante le persone che si succederanno davanti alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti, gelosie, conflitti familiari.

Gli ascolti tv della scorsa settimana

C’è Posta per Te resta il programma di successo del sabato sera. Il 19 febbraio scorso la trasmissione ha raccolto ben 5.005.000 spettatori pari al 27.4% di share. Un record!