Francesco Totti e Ilary Blasi news, ultime novità sulla coppia: il messaggio su Instagram

Prima i pettegolezzi, le indiscrezioni e le voci sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la favola moderna tra calciatore e letterina che va avanti da ben 17 anni, poi la presunta nuova fiamma del capitano. Fino a quando ieri sera proprio lui non ha deciso di mettere fine a tutte quelle insinuazioni e con diversi video, pubblicati su Instagram, ha smentito: tra Francesco Totti e Ilary Blasi non ci sarebbe nessuna crisi. Anzi, la cena di famiglia ‘paparazzata’ e pubblicata sui social sembrerebbe dire ben altro.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le ultime news, cosa hanno detto

Prima Ilary Blasi in treno, in silenzio, ma con una linguaccia loquace, quasi a far capire che le voci sulla sua crisi erano infondate, poi la decisione del marito, Francesco Totti, di parlare a gran voce sui social. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me, soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di smentire queste fake news. Cercate di fare attenzione, di mezzo ci sono i bambini che vanno rispettati. E, sinceramente, mi sono stancato di dover smentire”. Poche parole, ma chiare, che fanno intendere ben altro. E i fan, quelli che credono da sempre nel loro amore, possono tirare un sospiro di sollievo perché tra i due non ci sarebbe nessuna crisi. Sarà davvero così o nei prossimi giorni i riflettori continueranno a essere puntati su una delle coppie più amate?