Noemi Bocchi: chi è, età, Instagram e vita privata della presunta nuova fidanzata di Francesco Totti

Da giorni sui giornali, sui social, ma anche nei bar di quartiere non si fa altro che parlare della storia d’amore, che sembrava naufragata, tra Francesco Totti, l’ottavo ‘Re’ di Roma, e sua moglie Ilary Blasi, che presto rivedremo al timone dell’Isola dei Famosi. Prima la “bomba” della separazione lanciata da Dagospia, poi i pettegolezzi su una presunta nuova fiamma del capitano, Noemi Bocchi. Fino a quando ieri sera, stanco forse della situazione, Totti ha deciso di intervenire, di dire la sua su Instagram mettendo a tacere tutte le voci perché tra lui e la moglie non ci sarebbe nessuna crisi. Anzi, ieri erano insieme a Roma, con tutta la famiglia, a cena in un noto ristorante. Ma chi è Noemi Bocchi, la ragazza finita su tutte le pagine ed etichettata come presunta nuova fidanzata di Francesco Totti?

Noemi Bocchi, chi è la presunta nuova fidanzata di Francesco Totti: età e lavoro

Francesco Totti ha smentito a gran voce, ma la curiosità su Noemi Bocchi resta e, come spiega il quotidiano La Repubblica, tra i due ci sarebbe comunque un legame, ‘confermato’ da alcune foto che li ritraggono insieme. Non proprio vicini, ma allo stadio sugli spalti di recente sì. E’ solo un caso? Noemi Bocchi, classe 1988, è romana: ha una laurea in economica e in passato ha sposato un noto imprenditore, un dirigente di una squadra laziale, e dal loro amore sarebbero nati due figli. Il suo profilo Instagram, almeno per il momento, è in modalità ‘privata’ e conta poco più di 2.000 followers, che saranno destinati ad aumentare?

Intanto, dopo una giornata di pettegolezzi tutti sperano che sia stato solo un falso allarme perché l’amore tra Totti e Ilary non può finire, loro che da quel ‘6 unica’ allo stadio hanno fatto sognare tutti. E i fan sono convinti che continueranno a farlo!