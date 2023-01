C’è Posta per Te, Stefano e Valentina sono tornati insieme: lei è incinta, cosa è successo dopo la puntata

È stata la storia più chiacchierata della prima puntata di “C’è Posta per Te”. Stefano e Valentina, i due che si erano lasciati per un tradimento ed erano poi diventati amanti, adesso starebbero aspettando un quarto figlio. La rivelazione arriva da una fonte vicina alla coppia, che ha pubblicato l’evoluzione nella storia su Twitter.

Valentina e Stefano: ecco cosa succede dopo la puntata di C’è posta per te

Dopo il programma, registrato a luglio dell’anno scorso, si sarebbero riavvicinati e avrebbero deciso di cominciare una nuova gravidanza. L’indiscrezione, riportata da Gossip e tv, racconta che la partecipazione al programma di Maria De Filippi avrebbe fatto bene ai due, che avrebbero deciso di riprovarci. E adesso la famiglia starebbe per allargarsi ancora. Una svolta che, vista la posizione dell’uomo che non era intenzionato a perdonare il tradimento alla moglie (ma che continuava a vederla per occasionali rapporti sessuali), avrebbe del clamoroso.

La conferma definitiva, o la smentita, sulla nuova gravidanza, arriverà nell’ultima puntata della stagione di C’è Posta per Te, nella quale la De Filippi mostra l’esito positivo di alcune delle storie raccontate durante le puntate. La storia di Stefano e Valentina aveva attirato l’attenzione di diversi vip. In primis Chiara Ferragni e Fedez, che l’hanno definita «storia tossica». Anche Sabrina Ferilli ha commentato live la vicenda su Instagram. «Lascia stare Maria, la busta non si apre», aveva scritto, per poi commentare ancora: «Non ci credo, ci è riuscita».

Tantissimi i commenti su Twitter, soprattutto rivolti a Stefano. «Sei lo sdegno e la tossicità fatta persona», si legge in uno dei tanti tweet pubblicati sulla vicenda. «Valentina non piangere, devi essere felice di esserti liberata di uno così», un altro commento. Eppure, all’interno di questa particolare storia, è anomalo come Valentina voglia ancora seguire una persona come suo marito Stefano, ovvero un uomo che la tratta male e soprattutto la ridicolizza anche in pubblico.