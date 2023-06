Celebrity Hunted 4 su Amazon Prime Video, svelato il cast: tutte le coppie e data di uscita

Passano gli anni, ma nulla cambia per Celebrity Hunted, il reality thriller di Amazon Prime Video che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Gli stessi che non vedono l’ora di sintonizzarsi e seguire la quarta e imperdibile stagione. Il cast è stato svelato poco fa e ai protagonisti, tutti personaggi del mondo dello spettacolo, non resta che mettersi in gioco e fuggire. L’obiettivo? Camuffarsi e non farsi catturare da un team di ‘cacciatori’ pronti a scovarli.

Il cast completo della quarta stagione di Celebrity Hunted

Prime Video ha annunciato il cast della quarta stagione: saranno 8 i protagonisti, tutti personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco, nel dettaglio, le coppie pronte a ‘combattere’ e a sfidarsi:

Raoul Bova con la moglie Rocio Munoz Morales

la modella e conduttrice Belen Rodriguez con la sorella Cecilia Rodriguez

il rapper Guè Pequeno e il cantante Ernia

i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Chi di loro trionferà? E chi, con furbizia e scaltrezza, riuscirà a fuggire?

Quando inizia

La nuova stagione di Celebrity Hunted andrà in onda, come sempre, su Amazon Prime Video. E sarà disponibile, in esclusiva, nel 2024: al momento la data ufficiale ancora non c’è, quindi bisogna pazientare un po’ e aspettare per capire cosa accadrà.

Come funziona il programma

Celebrity Hunted, per chi non lo sapesse, è un reality show prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato sul programma britannico, spin off del reality Hunted. La prima edizione è andata in onda nel 2021, mentre nel 2021 è stata distribuita la seconda stagione, con gli episodi divisi in due parti. Nel 2022, invece, è stata distribuita la terza edizione: il 17 novembre sono usciti i primi tre episodi e il 24 dello stesso mese gli ultimi tre. Per la quarta lo schema sarà lo stesso? Non ci resta che sintonizzarci sui canali social di Prime Video per non farci trovare impreparati.