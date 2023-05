Celine Dion annulla i concerti fino al 2024 per la malattia: come sta oggi

La nota artista canadese Celine Dion ha comunicato di aver interrotto le sue esibizioni live previste fino ad aprile 2024 a causa di una rara condizione neurologica che la affligge. Lo ha reso pubblico una nota degli organizzatori del suo tour all’Afp. La cantante è affetta dalla sindrome della persona rigida (SPS), una patologia che colpisce il sistema nervoso centrale e provoca rigidità muscolare, spasmi dolorosi e deformità. Celine Dion sta proseguendo le terapie per contrastare la malattia, hanno precisato. A dicembre aveva già fatto sapere che avrebbe cancellato o rimandato i concerti programmati in Europa tra febbraio e luglio 2023. Ieri, poi, la terribile notizia per tutti i fan!

Le scuse di Celine Dion ai fan dopo aver annullato i concerti

“Mi dispiace moltissimo deludervi ancora una volta – ha scritto Celine Dion in un messaggio postato sui suoi profili social. Sto lavorando intensamente per riacquistare le mie energie, ma andare in tour può essere molto faticoso anche quando sei al 100%”. Dion si dice addolorata ma “è meglio che annulliamo tutto ora fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate”. In agenda c’era un tour europeo molto esteso, con concerti previsti in Olanda, Gran Bretagna, Germania, Finlandia, Norvegia, Polonia, Svizzera e Ungheria. “Celine – si legge sui social della cantante canadese – verrà in tutte queste città a esibirsi per i suoi meravigliosi fan, ma quel momento non è adesso”. I fan hanno reagito con tristezza, ma anche con solidarietà alla notizia dell’annullamento dei concerti. Molti hanno espresso il loro affetto e il loro sostegno alla cantante, augurandole una pronta guarigione e dicendole di prendersi cura di sé. Anche alcuni colleghi e amici di Celine Dion hanno manifestato la loro vicinanza e il loro incoraggiamento. Tra questi ci sono Priyanka Chopra, Sharon e Ozzy Osbourne, che hanno partecipato alla campagna #StandUpForUkraine lanciata dalla cantante per chiedere ai leader mondiali di aiutare i rifugiati ucraini.

Le sue condizioni di salute oggi

Celine Dion aveva completato 52 date del suo “Courage World Tour” prima della pandemia. Poi l’arrivo del Covid ha costretto a interrompere tutto e anche quando l’attività live è ripartita la cantante non ha potuto riprendere a causa della malattia che l’ha colpita. E’ ormai dall’ottobre 2021 che la cantante non ha pace e continua ad annullare concerti. La patologia di cui soffre attacca il sistema nervoso centrale e provoca spasmi muscolari e rigidità. Sembrava fosse in via di recupero, ma evidentemente le sue condizioni non sono ancora tali da consentirle di affrontare lo stress di un lungo tour . La sindrome della persona rigida può essere causata da fattori autoimmuni, paraneoplastici o idiopatici. Nel caso di Celine Dion non è chiaro quale sia l’origine della malattia, ma si sa che la cantante soffre anche di altre patologie come il diabete di tipo 1 e l’anemia perniciosa. Il trattamento della sindrome si basa sull’uso di farmaci che agiscono sul neurotrasmettitore GABA, che ha un ruolo inibitorio sulle sinapsi nervose. La cantante ha dichiarato di essere seguita da un team medico e di fare tutto il possibile per ridurre i sintomi della malattia. E per ritornare dai fan, sul palco, il prima possibile!