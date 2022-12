Qual è la malattia rara che ha colpito Celin Dion? La cantante cancella il tour europeo

La celebre cantante Celine Dion è affetta da una grave malattia cronica: la Stiff-person syndrome. L’annuncio arriva dai social, dove la cantante ha svolto una diretta in cui, con le lacrime agli occhi, ha rinviato e annullato il tour europeo che si sarebbe dovuto svolgere a febbraio. “Non riesco a camminare bene, non posso usare le corde vocali come vorrei, scusatemi.”

La malattia

La malattia di cui soffre la cantante canadese è una malattia neurologica rara e cronica, chiamata anche “Sindrome della persona rigida”, riguarda il sistema nervoso centrale e mediamente colpisce il doppio delle donne rispetto agli uomini. Per la cantante è una malattia molto grave, perché sta influenzando il suo modo di cantare. Spesso è associata a malattie autoimmuni come la tiroidite o il diabete di tipo 1. La comunità scientifica non è ancora riuscita ad identificare bene le cause e la possibile cura di questa ancora sconosciuta malattia.

I sintomi

La malattia di cui soffre Celine Dion si manifesta con una rigidità muscolare abbastanza intensa, oltre ad un forte aumento della sensibilità all’ansia, allo stress e ai rumori. Infatti, in presenza di forti rumori o di stati di forte agitazione si verificano spasmi muscolari che possono essere anche molto intensi. Come riporta Wired, sembrerebbe essere il risultato di una risposta autoimmune nel cervello e nel midollo spinale che non è andata a “buon fine”. Sembrano essere implicati meccanismi immunologici basati su auto-anticorpi circolanti nel siero e nel liquido cerebrospinale dei pazienti affetti.

La disabilità

Celine Dion è stata colpita da una brutta malattia, la quale può portare ad una vera e propria disabilità fisica: può portare ad un’incapacità totale di movimento. La malattia, però, può portare anche ad una sorta di disabilità psicologica, sono molti, infatti, i pazienti affetti dalla SpS a non riuscire ad uscire di casa per paura che, al minimo suono violento, come un clacson possano avere forti spasmi e cadere in terra.