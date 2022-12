Eurovision Junior 2022, chi è Chanel Dilecta che rappresenta l’Italia: età, canzone, video e testo di Bla bla bla

Dopo l’Eurovision Song Contest di Torino, sbarca su Rai 1 la versione la versione giovanile della popolare competizione canora. Dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, chi, quest’anno, rappresenterà la Rai e l’Italia? A rappresentare il Bel Paese sarà la giovanissima Chanel Dilecta. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’artista e sul pezzo che porterà all‘Eurovision Junior 2022!

Eurovison Junior 2022, a rappresentare l’Italia Chanel Dilecta

La manifestazione canora dedicata ai giovani artisti provenienti da tutta Europa, si terrà domenica 11 dicembre all’Arena Demircian Di Erevan, in Armenia, paese vincitore dell’edizione del 2021 con la cantante Maléna. L’evento sarà seguito in diretta a partire dalle 15.50 su Rai 1 e Rai play. Come anticipato, l’Italia verrà rappresentata dalla giovane Chanel Dilecta che si esibirà con il brano “Bla, bla, bla” — musicato da Marco Iardella e con il testo di Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore ed edito da Rai Com Edizioni Musicali — il quale rappresenta in pieno alcuni dei temi, molto attuali, sentiti dai ragazzi, ovvero quello di rispondere insieme e in modo concreto alle sfide che il futuro ci pone davanti, una su tutte quella del cambiamento climatico.

Il brano “Bla, bla, bla”

Temi estremamente sentiti ed attuali quelli proposti dal brano “Bla, bla, bla” di Chanel Dilecta il quale oltre alle sfide che attendono i giovani nel prossimo futuro, alle quali ci si auspica una risposta concreta e condivisa, mette l’accento anche sulle promesse che vanno mantenute e sulle parole che non devono essere mai banalizzate altrimenti quello che resta è soltanto un vuoto “Bla, bla, bla”. Il brano è disponibile online dallo scorso 10 novembre ed è stato prodotto da Rai Kids con il supporto del Centro di Produzione Televisiva di Torino.

Chi è Chanel Dilecta

Ma cosa sappiamo della giovane artista Chanel Dilecta? La giovane artista vive a Vicenza e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Ama la musica, il canto e il ballo, tutte passioni che ha eredita dalla sua famiglia. Sua madre è una cantante lirica dunque il destino della talentuosa ragazza era come già impresso nel proprio Dna.

Il video di “Bla, bla, bla”