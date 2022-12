Junior Eurovision 2022: scaletta di oggi e quando si esibisce l’Italia con Chanel Dilecta

Oggi, 11 dicembre, andrà in onda il Junior Eurovision 2022, una esibizione di tutti gli artisti under 14 che verranno chiamati a rappresentare la propria nazione in Europa. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16 su Rai 1, nel quale vedremo l’italiana, Chanel Dilecta con ‘Bla Bla’ che salirà sul palcoscenico dell’Arena Demircian di Erevan, per sfidare gli altri 15 concorrenti.

Sin dal 9 dicembre si sono aperte le votazioni. Gli interessati hanno potuto vedere le esibizioni e esprimere le proprie preferenze. Le votazioni stanno andando avanti e termineranno poco prima dell’inizio del programma. Una kermesse che vedrà sfidarsi 15 giovanissimi artisti le cui esibizioni potranno essere seguite in diretta su Rai 1 con il commento di Francesca Fialdini e Mario Acampa.

La scaletta

A fare capolino sul palco saranno: Kejtlin Gjata, Albania, “Pakëz Diell”; Nara, Armenia, “Dance”; Lissandro, Francia, “Oh Maman”; Mariam Bigvava, Georgia, “I Believe”; Sophie Lennon, Irlanda, “Solas”; Chanel Dilecta, Italia, “Bla Bla”; David Charlin, Kazakhistan, “Jer-Ana (Mother Earth)”; Gaia Gambuzza, Malta, “Diamonds in the skies”; Luna, Olanda, “La Festa”; Lara feat. Jovan & Irina, Macedonia del Nord, Životot E Pred Mene; Laura, Polonia, “To the moon”; Nicolas Alves, Portogallo, “Anos 70”; Katarina Savić, Serbia, “Svet Bez Granica”; Carlos Higes, Spagna, “Senorita”; Zlata Dziunka, Ucraina, “Nezlamna (Unbreakable)” e Freya Skye, Regno Unito, “Lose my head”.

Il pubblico potrà votare

La prima tornata di votazioni, iniziata il 9 dicembre terminerà poco prima dell’inizio della puntata di oggi, 11 dicembre alle 16. Ma ci sarà anche una seconda occasione nella quale esprimere la propria preferenza al termine della sedicesima esibizione, quando il pubblico avrà quindici minuti per esprimere il proprio voto.