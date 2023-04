Cesare Cremonini è fidanzato con la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti? Il gossip

Cesare Cremonini è fidanzato? A quanto pare sì, con le riviste di gossip che provano a dare anche un volto alla “nuova lei” dopo la storica Martina: si tratterebbe della giornalista Rai, Giorgia Cardinaletti. Infatti, si farebbero insistenti le voce che vedrebbero la giornalista essere la nuova fidanzata del cantautore bolognese. Un ulteriore indizio, arriverebbe dalla descrizione della nuova “lei” di Cremonini: si tratterebbe di una giornalista di Rai Uno, proprio come nel caso della Cardinaletti.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno insieme?

A infittire l’intrigante ipotesi di una potenziale relazione, potrebbero essere i social network di entrambi i personaggi televisivi. Infatti, Cremonini non manca un like ai post che pubblica Giorgia Cardinaletti. Insomma, attenzioni troppo “particolari”, che potrebbero fare da “prova del nove” per una nuova relazione tra i due. Per ora, “Chi” sembrava aver ragione nel presumere una nuova relazione del cantante bolognese.

Una situazione ipotizzata da poche ore, su cui lo stesso cantante voleva tenere il massimo riserbo. Eppure, gli occhi del gossip arrivano ovunque: hanno individuato la misteriosa ragazza del cantante, che oggi potrebbe avere il volto di Giorgia Cardinaletti. Vero però che anche altre giornaliste erano sospettate di avere un flirt con Cremonini: si era parlato infatti di Vera Spadini, che nei mesi scorsi confezionò una lunga intervista al cantante italiano.

Allora Cremonini è fidanzato?

Rispondere alla domanda è complesso, poiché il diretto interessato non conferma ma neanche smentisce. Se l’ipotesi Spadini sembra essere tramontata, con l’intervista che forse non fu troppo “galeotta”, probabile che la relazione con la giornalista marchigiana, ovvero Giorgia Cardinaletti, sia ancora in una fase di conoscenza. Non un problema, sia chiaro: la notizia di un loro fidanzamento potrebbe arrivare in ogni momento, soprattutto magari in concomitanza dell’estate e soprattutto un loro “primo viaggio” insieme. Un terreno che, a livello di gossip, non va perso di vista.