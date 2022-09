Champions League su Amazon Prime Video: ecco quali partite saranno visibili e quando

Sta per ricominciare la Champions League.

Le partite in programma

La prima squadra a scendere sul rettangolo di gioco contro il Liverpool sarà il Napoli. Il match è in programma per il 7 settembre alle 21.

La settimana prossima sarà la volta della Juventus che sfiderà a Torino il Benfica alle 21. Il 5 ottobre sarà il Milan a giocare contro il Chelsea, la partita si annuncia entusiasmante, anche se il fattore campo potrebbe incidete notevolmente sulla squadra italiana, visto che la partita si disputerà in Inghilterra.

All’Inter, invece, toccherà il 12 ottobre contro il Barcellona. Una sfida impegnativa per i neroblu che dovranno vedersela con una compagine in grande forma.

Gli utenti Amazon Prime Video possono guardare la partita su due dispositivi

Gli utenti Amazon Prime Video possono guardare la partita su due dispositivi in contemporanea, grazie poi alla funzione X-Ray disponibile su smartphone, tablet e web i tifosi possono accedere in tempo reale a statistiche key moments e formazioni in campo.

Per tutti coloro che non avessero ancora un abbonamento Amazon c’è da ricordare che è possibile provare gratuitamente Amazon Prime Video per un periodo di prova di 30 giorni.