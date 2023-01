Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 26 gennaio 2023: trama episodi di stasera, cosa succederà

Suor Angela ha lasciato, almeno per un po’, il convento degli Angeli e ora è tutto nelle mani di Azzurra, novizia. Stiamo parlando della trama di Che Dio Ci Aiuti 7, la serie tv di successo di Rai 1 che da settimane, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E che sta raggiungendo un record d’ascolti dietro l’altro. Ma cosa succederà nella terza puntata in onda questa sera, subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus? Ecco tutte le anticipazioni degli episodi.

Gli episodi di stasera, Azzurra e Suor Teresa insieme

Stando alle anticipazioni nel primo episodio di questa sera, dal titolo ‘Un lungo addio’, Azzurra, che sta per diventare suora, capirà che in realtà Suor Teresa potrebbe essere sua alleata e potrebbe aiutarla a riportare un po’ di ordine in convento. Cercherà, quindi, di essere una suora perfetta e si farà supportare anche da Suor Costanza, che è ritornata dalle loro amiche. Intanto, Emiliano si avvicina a Sara e la aiuterà ad architettare una vendetta contro l’ex fidanzato, che l’ha tradita. Ettore, invece, cercherà di allontanarsi da Ludovica e la ragazza capirà che alla base di questo c’è la madre. Azzurra e Cate, intanto, dovranno ‘indagare’ su un bambino del coro e Suor Teresa continuerà a fare le sue ricerche per rintracciare la vera mamma di Elia.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo ‘Apri gli occhi’, Azzurra sarà un po’ ostile nei confronti di Suor Teresa e le metterà una sedia fuori la stanza per non farla uscire. Il Vescovo, intanto, ha dei dubbi su Azzurra e ha chiesto proprio a Suor Teresa di sorvegliarla. Sara ed Emiliano, invece, cercheranno di organizzare un compleanno speciale per Elia, mentre nel convento tornerà l’ex barista Carolina. Che secondo Suor Costanza nasconde qualcosa.

Dove rivedere le repliche

Tutti gli episodi di Che Dio ci Aiuti 7, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.