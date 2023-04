Che malattia ha il figlio di Massimo Ambrosini? Come sta oggi, il racconto dei genitori

L’ex calciatore e oggi commentatore sportivo Massimo Ambrosini ha da poco rivelato tutti i dettagli sulla malattia che ha colpito il figlio Alessandro di soli tre anni. Lui e la moglie Paola Angelini sono sconvolti e da sei mesi la loro vita è completamente cambiata. E i due oggi saranno ospiti di Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin parleranno di questo momento buio e difficile che stanno vivendo.

Massimo Ambrosini e la malattia del figlio Alessandro

L’ultimogenito di Massimo Ambrosini e Paola Angelini si chiama Alessandro e ha soli 3 anni. Da sei mesi la loro famiglia è stata sconvolta da una terribile notizia: il piccolo soffre di una malattia autoimmune, cronica, degenerativa e incurabile: il Diabete di tipo 1. Ancora non si conoscono le cause della malattia, ma la ricerca scientifica lavora da anni per capire di cosa si tratta e quale sia una possibile cura. Le conseguenze possono essere terribili: ictus, problemi renali, cecità. Il racconto dei genitori è straziante: “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare l’iniezione di insulina più volte al giorno tutti i giorni”. Infatti, è una malattia del metabolismo che danneggia il pancreas in modo irreversibile. Provoca una mancanza di insulina a causa della distruzione anomala delle beta-cellule che si occupano di produrre questo ormone direttamente dal pancreas. Per questo motivo, è necessario assumere l’insulina salvavita quotidianamente per evitare picchi glicemici molto gravi.

Come sta Alessandro oggi

Il piccolo Alessandro viene coccolato e accudito quotidianamente dai suoi genitori. Grazie a questo monitoraggio costante, il piccolo sta bene e la malattia non gli impedisce di vivere una vita come tutti gli altri bambini. Gioca, si diverte e passa molto tempo con la famiglia. Tuttavia, la malattia lo costringe ad una dieta rigida e a ricevere giornalmente iniezioni di insulina. Anche il fratello e la sorella più grandi, Federico e Angelica, si prendono cura di lui. Ecco uno scatto del piccolo insieme al padre:

La maratona Born To Run a Milano

La ricerca scientifica è l’unica possibilità di salvezza per le oltre 200 mila persone, tra adulti e bambini, che soffrono di questa malattia ad oggi in Italia. Per questo motivo, Massimo Ambrosini si è subito mobilitato assieme alla “Fondazione Italiana Diabete” per raccogliere dei fondi da destinare alla ricerca.Il grande evento è la maratona “Born to run” che si terrà proprio domani, 2 aprile a Milano. L’obiettivo è quello di raccogliere 25mila euro per finanziare il lavoro di un ricercatore o una ricercatrice per un anno intero, al fine di trovare una cura definitiva alla malattia. Ecco l’appello social di Massimo Ambrosini: