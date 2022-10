Che tempo che fa, anticipazioni 16 ottobre 2022: arrivano i Maneskin, chi sono gli ospiti di oggi

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il salotto televisivo di Rai 3 che vede alla conduzione Fabio Fazio. Con lui, presenze fisse, anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

I Maneskin a Che tempo che fa

Questa sera a Che tempo che fa, che prenderà il via a partire dalle 20, arriveranno i Maneskin, gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con oltre sei miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e oltre 200 certificazioni globali, tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro. La band sarà ospite di Fabio Fazio, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo The Loneliest. Loro, inoltre, dal 26 ottobre riprenderanno il tour mondiale da Città del Messico.

Tutti gli altri ospiti

Ma non finisce qui. A Che tempo che fa ci sarà anche il segretario di Azione, Carlo Calenda. E il conduttore Paolo Bonolis. Poi, in occasione del World Food Day, in studio arriverà Massimo Bottura, lo chef italiano più celebre al mondo e Goodwill Ambassador per UNEP. Spazio, poi, all’editorialista Aldo Cazzullo e a Roberto Burioni. Tra gli ospiti anche il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, le giornaliste Rai Lucia Goracci ed Emma Farné e il direttore degli approfondimenti Rai Antonio Di Bella.

Che Tempo Che Fa – il tavolo

Chiude la serata, come sempre, Che tempo che fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, La signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti anche Simona Ventura, Mara Maionchi, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Sofia Raffaeli, la nuova fuoriclasse della ginnastica ritmica italiana.