Che tempo che fa, anticipazioni 18 dicembre 2022: chi sono gli ospiti, arriva Roberto Bolle

C’è Roberto Bolle – che tornerà il Primo dell’Anno su Rai 1 con la sesta edizione di “Danza con me” – tra gli ospiti di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, in onda domenica 18 dicembre alle 20 su Rai 3 e Rai Italia.

Roberto Bolle a “Che Tempo che Fa”

Oltre a Bolle, ospiti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, protagonisti de “Le otto montagne”, film dei registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeesch vincitore del Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes e tratto dal romanzo del Premio Strega Paolo Cognetti. Ci saranno anche il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che in oltre trent’anni di carriera ha conquistato il pubblico italiano con personaggi come “i bulgari”, Tafazzi, Ajeje Brazof e Johnny Glamour, e prossimamente al cinema con “Il grande giorno” di Massimo Venier; Enrico Brignano, in tour nei teatri italiani con lo spettacolo “Ma… diamoci del tu!”; e Giampiero Mughini.

E ancora, Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; la corrispondente Rai dall’Ucraina Stefania Battistini. Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: la Gialappa’s Band; Alexia, a pochi giorni dall’uscita della raccolta My XMas, 10 canzoni natalizie in inglese riarrangiate per l’occasione; l’astrologo Paolo Fox con le previsioni per il 2023; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.

Tornerà per il sesto anno consecutivo su Rai1, il giorno di capodanno, l’appuntamento con Danza con me, lo show con Roberto Bolle che andrà in onda il 1 gennaio 2023. Anche quest’anno cambio alla conduzione, dopo la coppia Serena Rossi e Lillo del 2022, il primo giorno del 2023 a condurre lo show ci saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.