Che tempo che fa, anticipazioni 5 marzo 2023: chi sono gli ospiti, arriva Claudio Baglioni

Sta per tornare il consueto appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa! Ricordiamo che l’appuntamento è previsto per domenica 5 marzo a partire dalle 20.30 su Rai 1 e vedrà alla conduzione, come sempre, la maestria e la bravura del padrone di casa Fabio Fazio. Con lui ad allietare la domenica sera dei telespettatori numerosi ospiti, in un confronto a tu per tu sull’attualità e non solo. Immancabile poi lo spazio dedicato alla comica Luciana Litizzetto, ‘Lucianina‘ sempre pronta a strappare un sorriso con la sua ironia che non è mai banale! Ma cosa vedremo nella prossima puntata di Che tempo che fa? Ecco per voi qualche piccola anticipazione.

Le anticipazioni della prossima puntata di Che tempo che fa

Da sempre, nella trasmissione Che tempo che fa ampio spazio viene dedicato all’attualità. Ad esempio, durante il periodo pandemico il professore Roberto Burioni – che poi è diventato ed è tuttora una presenza fissa del programma – contribuiva a sciogliere i dubbi, legittimi, dei telespettatori circa il Covid 19, in tempi in cui del virus ancora molto poco si sapeva. Ad oggi invece le digressioni di Burioni al fianco del quale, spesso e volentieri, troviamo altri professionisti dell’ambito medico si incentrano soprattutto sui progressi della medicina, sulla lotta ai tumori e sul prezioso ruolo svolto della ricerca. Oltre all’attualità nel corso della trasmissione ampio spazio viene dato anche alla musica, ne è un esempio l’ospitata di Mengoni reduce dalla vittoria del 73esimo festival di Sanremo che con la sua esibizione di “Due Vite” ha fatto emozionare tutti. Restando in tema musicale, andiamo adesso a scoprire chi sarà uno dei prossimi ospiti della trasmissione che andrà in onda la prossima domenica su Rai 1.

Claudio Baglioni in studio

Uno degli ospiti più attesi della prossima puntata di Che tempo che fa è senza dubbio Claudio Baglioni. Il cantante ha appena annunciato il suo ritorno ai live con il tour “aTUTTOCUORE” che lo vedrà impegnato nella bellezza di 9 maxieventi dal vivo, per la regia e la direzione artistica di Giuliano Peparini. Domenica 5 marzo, il celebre ed amato cantante, sarà ospite in esclusiva proprio nel salotto di Fabio Fazio. La carriera di Baglioni, lunga 55 anni, è ricca di riconoscimenti e ricordiamo che l’artista nel 2022 ha vinto anche il prestigioso premio Tenco.