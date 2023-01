Che Tempo Che Fa, anticipazioni domenica 22 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di stasera

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 3, a partire dalle 20, è uno. Ed è quello con Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo di Fabio Fazio. Che sarà in studio, anche stasera, con le sue presenze fisse e immancabili. E cioè Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini alias La Signora Coriandoli. Ma chi arriverà come ospite per interviste inedite ed esclusive? Ecco tutte le anticipazioni di stasera.

Il ministro della difesa e Carlo Verdone ospiti a Che Tempo Che Fa

Stando alle anticipazioni, tra gli ospiti della puntata ci saranno il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e Carlo Verdone, proprio nell’anno in cui si celebrano gli anniversari di alcuni dei suoi più importanti film. Si festeggeranno, infatti, i 40 anni di Acqua e Sapone, i 35 di Compagni di Scuola e i 25 di Gallo Cedrone. Ma non finisce qui. Ci saranno anche Fabio Volo e Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film di Michela Andreozzi ‘Una gran voglia di vivere’, tratto dall’omonimo libro di Fabio Volo e Niccolò Ammaniti, dal 17 gennaio nelle librerie con il romanzo ‘La vita intima’.

Tutti gli ospiti di stasera

E ancora, tra gli ospiti: Roberto Burioni, Roberto Saviano, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e la giornalista del TGR Sicilia Raffaella Cosentino.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, Che Tempo Che Fa – il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Come ospiti La Rappresentante di Lista, autori di Lettera 22, il brano dei Cugini di Campagna in gara al Festival di Sanremo, Linda Cerruti, una delle più grandi nuotatrici artistiche italiane, Cristiano Malgioglio, in tv il sabato sera su Rai 1 come giudice a Tali e Quali, Max Giusti, conduttore dell’ottava edizione di Boss In Incognito, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni, L’appuntamento è per questa sera su Rai 3, come ogni domenica, a partire dalle 20!