Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 10 aprile 2022: chi sono gli ospiti di stasera

Torna, come ogni domenica, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show più amato e seguito dal pubblico di Rai 3. Alla conduzione Fabio Fazio, con lui le sue presenze fisse: Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ma chi arriverà in studio in qualità di ospite?

L’intervista al Ministro Franceschini

Questa sera, come si può immaginare, buona parte della puntata sarà incentrata sulla guerra in Ucraina e sulla gara di solidarietà per accogliere i profughi. Ma non solo. Si parlerà anche della pericolosità immutata del Covid e tra gli ospiti arriverà Dario Francescini, Ministro della Cultura. Con lui, in studio, Chiara Amirante, Presidente e fondatrice di Nuovi Orizzonti, Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’associazione, Roberto Burioni e Franco Locatelli.

Gli ospiti

Non finisce qui. Tra gli ospiti di questa sera anche gli attori Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli e lo scrittore Gianrico Carofiglio. La puntata, come sempre, si concluderà con ‘Il Tavolo’.