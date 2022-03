Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 27 marzo 2022: chi sono gli ospiti di stasera, diretta e streaming

Come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento su Rai 3 è con Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio, con le sue presenze ‘fisse’ Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

I temi e gli argomenti di stasera

Gran parte della puntata di questa sera, come si può immaginare, sarà dedicata alla guerra in Ucraina, quel conflitto che dal 24 febbraio scorso pare non voglia arrestarsi. Intere città distrutte, famiglie in fuga, donne e bambini alla frontiera alla ricerca di un futuro migliore, uomini e giovani al fronte, pronti a combattere. E bombardamenti che squarciano il cielo, sirene e bunker. Immagini che sembravano del passato e che, invece, sono la triste realtà di un mondo dove non regna la pace. Questa sera a Che Tempo Che Fa se ne parlerà con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati.

“In tempo di pace i figli seppelliscono i padri. In tempo di guerra i padri seppelliscono i figli.”

– Rivediamo l’emozionante momento di @lucianinalitti a #CTCF con i cartelli per la pace ❤️ pic.twitter.com/RUIyaiwgiI — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 26, 2022

Gli ospiti del 27 marzo a Che Tempo Che Fa

Ma vediamo, invece, chi arriverà in studio come ospite. Fabio Fazio questa sera, domenica 27 marzo, accoglierà il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. E ancora, come sempre, ci sarà il professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Domenica a #CTCF torna @MassimGiannini, direttore de @LaStampa che ieri ha ricevuto dall'ambasciatore russo un esposto per istigazione a delinquere e apologia di reato. "Non prendiamo lezioni da un regime illiberale che fa strage di umanità e di verità" la replica del direttore. pic.twitter.com/oPc5nhlvnz — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 26, 2022

Dove vederlo in streaming e a che ora

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per questa sera alle 20.30 su Rai 3. Il programma, come sempre, si potrà seguire anche in streaming sul portale Rai Play, dove gratuitamente sono disponibili anche le repliche.