Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 14 maggio: arriva Erin Doom, ecco chi è la scrittrice

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco, anzi pochissimo, alla nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il talk show che ogni domenica, ormai da anni, appassiona e tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Fabio Fazio, pronto ad accogliere in studio, a partire dalle 20, i suoi ospiti. Con lui le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Simona Ventura. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di domenica 14 maggio.

Erin Doom svela la sua identità a Che tempo che fa

Tra gli ospiti di domenica 14 maggio, nel giorno della festa della mamma, la misteriosa scrittrice Erin Doom. Lei, proprio da Fabio Fazio, svelerà la propria identità. E lo farà per la prima volta. La misteriosa scrittrice, di cui finora si sa solo che si chiama Matilde, è emiliana, under 30 e laureata in Legge, è ormai un punto di riferimento per un’intera generazione di giovani lettori. Dopo l’esordio da milioni di visualizzazioni su Wattpad nel 2017, nel 2022 il suo primo romanzo “Fabbricante di Lacrime” è stato un caso editoriale con oltre 500.000 copie vendute, diventando il libro più venduto dell’anno in Italia, rimanendo in classifica per 100 settimane, con a oggi 24 ristampe e che presto diventerà un film.

Il nuovo libro ‘Stigma’

La scrittrice, proprio da Fazio, presenterà in anteprima “Stigma”, primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras, nelle librerie dal 16 maggio.

Per tutti gli altri ospiti, tra attualità e spettacolo, bisogna pazientare e aspettare ancora un po’. Come sempre, però, la serata si concluderà con Che tempo che fa Il tavolo. L’appuntamento, intanto, è per domenica 14 maggio su Rai 3, a partire dalle 20.

In aggiornamento