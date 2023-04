Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), chi è la compagna Sara Guglielmi: età, lavoro, figli, come si sono conosciuti

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Chiara Salerno, a Veronica Maya, a Giovanna Ralli, anche Maurizio Ferrini, meglio conosciuto come La Signora Coriandoli. Che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto della sua vita. Dalla carriera all’amore per la compagna Sara.

La storia d’amore tra Maurizio Ferrini e Sara Guglielmi

Maurizio Ferrini, che ha vissuto anche un periodo difficile tra problemi di lavoro ed economici, ha sempre potuto contare sulla sua fidanzata Sara Guglielmi, al suo fianco da anni. Lei, infatti, non lo ha mai lasciato solo e lo ha sempre supportato. Nel bene e nel male. “Ero ricchissimo, avevo una BMW di lusso, una moto che Valentino Rossi si sognerebbe” – aveva raccontato in un’interista rilasciata a Leggo. “Tutti mi conoscevano, non c’era boutique in cui non mi chiedessero autografi, regolamenti di tutto. Alla fine mi sono ridotto sul lastrico, ero disperato e pronto a chiedere l’elemosina” – aveva spiegato Ferrini. Che anche nel periodo più buio ha potuto contare su Sara, che è entrata nella sua vita nel 2017. E che per lui rappresenta un angelo.

Come si sono conosciuti

“Ci siamo conosciuti in un momento di grande depressione per me” – aveva raccontato Ferrini a Storie Italiane. L’artista, infatti, stava attraversando un periodo difficile, poi è arrivata Sara. “Una compagna con cui abbiamo raggiunto una grande affinità dal punto di vista spirituale, cosa ancora più apprezzabile in un’epoca di materialismo imperante come quella che stiamo vivendo” – aveva sostenuto. Non abbiamo molte informazioni sulla donna, che sembrerebbe essere lontana dal mondo del gossip. I due non hanno figli, ma sicuramente oggi scopriremo di più su di lei perché Maurizio Ferrini si racconterà a cuore aperto e si metterà a nudo.

Chi è l’ex moglie Carla Urban

Prima di conoscere Sara, Maurizio Ferrini era sposato con Carla Urban, nota giornalista a cui è stato legato per ben 9 anni. I due, infatti, si sono lasciati nel 1994. E poi dal 2017 l’artista ha ritrovato la serenità al fianco di Sara Guglielmi, con cui ha un’affinità anche spirituale.