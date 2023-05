Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 7 maggio 2023: arriva Steve Martin

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 3, a partire dalle 20 e in diretta, è solo uno. Ed è quello con Che tempo che fa, il talk show di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio. Con lui le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Simona Ventura. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di domenica 7 maggio.

Steve Martin a Che Tempo Che Fa domenica 7 maggio 2023

Fabio Fazio, stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale, domenica 7 maggio accoglierà nel suo studio di Rai 3 Steve Martin per un’intervista esclusiva Lui, attore, musicista, scrittore, sceneggiatore, è in libreria da pochi giorni con il romanzo “Il numero uno sono io”, un fumetto sulla sua leggendaria carriera, scritto da lui e illustrato da Harry Bliss, celebre vignettista del New Yorker. In queste pagine l’attore si racconta a cuore aperto: tra aneddoti esilaranti dai set dei suoi film più amati – “Il padre della sposa”, “La pantera rosa”, “Roxanne”, “Lo straccione”, “I tre amigos” e molti altri – e momenti di ispirazione e imprese con personaggi del calibro di Paul McCartney, Diane Keaton, Robin Williams e Chevy Chase. Un libro nel quale Steve Martin parla dei suoi quarant’anni di carriera nel mondo del cinema, ma anche di stand-up comedy, di banjo, di scrittura e di fumetto.

I successi

Nel corso della sua lunga e poliedrica carriera, Steve Martin ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar alla carriera nel 2014, cinque Grammy, un Emmy nel 1969 per lo show televisivo “The Smothers Brothers Comedy Hour”, il Mark Twain Prize nel 2005 e il Kennedy Center Honors nel 2007, la più alta onorificenza culturale americana. Oltre a lui ci saranno tanti ospiti, poi ci sarà l’immancabile tavolo di Che tempo che fa.

