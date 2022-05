Sabrina Ferilli, chi è il marito Flavio Cattaneo: età, lavoro, patrimonio e vita privata del top manager

Flavio Cattaneo è il marito dell’amatissima showgirl romana Sabrina Ferilli. E’ un imprenditore e dirigente nonché vice Presidente di Italo, la nota azienda di trasporti. Nella sua carriera professionale ha ricoperto diversi incarichi e ruoli: ma conosciamolo più da vicino!

La biografia del marito di Sabrina Ferilli

Flavio Cattaneo è nato a Rho il 27 giugno 1963. Ad oggi pertanto ha 59 anni. E’ laureato in architettura, titolo conseguito al Politecnico di Milano, e si è poi specializzato con un corso su finanza e direzione aziendale nel settore immobiliare alla Bocconi. Nel 1989 diventa imprenditore nel ramo dell’edilizia. Nel corso del suo percorso professionale ha ricoperto il ruolo di Commissario Dell’Ente Fiera Milano (1999), di Direttore Generale della Rai (2003) e dal 2014 è un consigliere Indipendente di Telecom Italia. Come detto in apertura però Cattaneo fa parte del gruppo Italo dove riveste l’incarico di Vicepresidente.

Riconoscimenti

Nel corso degli anni il marito della Ferilli ha ricevuto diversi riconoscimenti:

Uomo dell’anno – Staffetta Quotidiana (2011)

Manager dell’anno – Sondaggio Milano Finanza

Il oremio EEI International utility award come miglior utility d’Europa per rendimento del titolo 2010-2012

Premio EEI International utility award, come miglior utility d’Europa per rendimento del titolo 2006-2009

Premio Lombard Elite per aver migliorato la competitività del Paese

Vita privata

Dal punto di vista della vita privata Cattaneo è conosciuto per essere il marito di Sabrina Ferilli, l’attrice e showgirl amatissima dal pubblico. Prima di convolare a nozze con la conduttrice romana però, Cattaneo Cattaneo ha avuto due figli dalla prima moglie Cristina Goi. Con la Ferilli sono sposati dal 29 gennaio 2011. I due vivono a Roma.

Patrimonio

La biografia e la carriera parlano chiari: Flavio Cattaneo può essere sicuramente considerato molto ricco anche se quantificare e stimare il suo patrimonio non è facile. Ad oggi non ci sono notizie ufficiali sull’ammontare di quanto posseduto.

Flavio Cattaneo Instagram

Da quanto sappiamo l’imprenditore non ha un proprio account ufficiale su Instagram. Ma, curiosità, ne ha ben due create dalle fan chiamati @lebimbediflaviocattaneo e una più piccola nei numeri denominata @flaviocattaneo_fanclub.