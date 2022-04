Sabrina Ferilli: chi è, età, carriera, marito, figli, film, Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata del salotto televisivo più seguito di sempre. Le festività pasquali infatti la frizzante Maria Venier anche questa speciale domenica al timone di Domenica In. Come di consueto la trasmissione andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 13.30.

Nuove storie, aneddoti e curiosità stanno per essere raccontate nella puntata di oggi dove saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno durante la trasmissione. Tra di loro anche la bella Sabrina Ferilli, conosciamola meglio!

Sabrina Ferilli: la biografia

Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno del 1964 da padre romano, dirigente del Partito Comunista Italiano, e da madre casertana, casalinga. Sabrina è cresciuta a Fiano Romano in provincia di Roma.

Ha frequentato il liceo classico Orazio a Roma e dopo aver tentato senza successo di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia ha iniziato la sua carriera d’attrice ricoprendo ruoli secondari.

Nel corso della sua lunga carriera ha vinto cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’Oro e altri premi e riconoscimenti. Ha ottenuto anche quattro candidature ai David di Donatello. Ora è pronta a salire (di nuovo) sul palco dell’Ariston come conduttrice della serata finale.

Vita privata e curiosità

Sabrina Ferilli è stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005. Nel 2011 si è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Nel corso di queste unioni, la celebre attrice non ha avuto figli.

Sabrina è un personaggio molto noto al grande pubblico ma ci sono delle curiosità che forse ancora non conoscete su di lei. Ama profondamente gli animali ha infatti un gatto di nome Romolo e una cagnolina di nome Nina.

Come lei stessa ha dichiarato, quando era adolescente non si sentiva a proprio ago con il suo corpo. Infatti la sua prosperità la metteva a disagio con i compagni. Infine, nutre una profonda amicizia sia con Mara Venier sia con Maria De Filippi.

Instagram

Ha un profilo Instagram ed è molto seguita. D’altra parte, Sabrina Ferilli è amatissima dal pubblico!