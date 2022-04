Domenica In, anticipazioni puntata 3 aprile 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier, le interviste in studio

Come ogni domenica, l’appuntamento su Rai 1 è con ‘Domenica In‘, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Alla conduzione Mara Venier, pronta ad aprire le porte della sua trasmissione e ad accogliere in studio tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, tra vita privata e carriera. Ma prima della musica e della cinema, fondamentale saranno gli aggiornamenti sui temi di più stretta attualità, con un focus sulla terribile guerra in Ucraina.

Gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina

La prima puntata di aprile si aprirà con il conflitto tra Russia e Ucraina e se ne parlerà con la direttrice del TG1 Monica Maggioni, mentre a fine spazio ci sarà Noemi, la cantante che intonerà e si esibirà sulle note del brano di John Lennon ‘Imagine’.

Chi sono gli ospiti

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, proprio Noemi sarà ospite della puntata e si racconterà in una lunga intervista. Poi ci sarà da Mara Venier Claudio Amendola, l’attore romano che da lunedì debutterà su Rai 1, in prima serata, con la terza stagione di Nero a metà, fiction di successo. E non finisce qui. Ospiti anche Francesco Gabbani, che proporrà un medley dei suoi più grandi successi, e Francesca Fialdini: i due insieme da venerdì prossimo condurranno lo show ‘Ci vuole un fiore’. Per lo spazio dedicato al cinema, invece, ci saranno Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi per presentare il film Bla Bla Baby, diretto da Fausto Brizzi.

L’omaggio a Vincenzo Mollica

Un momento centrale sarà poi quello dedicato a Vincenzo Mollica, il ‘Presidente’, il giornalista che nella sua brillante carriera si è occupato di spettacolo. Lui che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto a Roma, presso la sede della SIAE, il microfono d’oro, un riconoscimento consegnato dal Presidente Giulio Rapetti, in arte Mogol, e dal direttore generale Gaetano Baldini. In studio, quindi, da Mara Venier oltre a Mogol, arriverà anche il suo amico, Enrico Montana, per un grande omaggio a un grande giornalista. E non solo. Si parlerà anche dell’amicizia fra Mollica e Federico Fellini e Adriano Celentano interverrà per farli una dedica speciale.