Nero a Metà 3: quando inizia, anticipazioni, trama e cast

Ha appassionato milioni di telespettatori e presto, dopo un bel periodo di attesa, tornerà su Rai 1 con la terza e imperdibile stagione. Stiamo parlando di Nero a metà, la serie tv che vede protagonista Claudio Amendola, l’attore che vestirà ancora una volta i panni del poliziotto Carlo Guerrieri, che è a capo del commissariato Monti. Tra gialli da risolvere, omicidi e storie d’amore che tengono con il fiato sospeso. Ma qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario?

Quando inizia la terza stagione di Nero a metà e quante puntate sono

L’attesa sta per finire perché Nero a metà presto tornerà su Rai 1, in prima serata. La data d’inizio, infatti, è stata decisa: lunedì 4 aprile, a partire dalle 21.25 circa, ritorneranno i poliziotti e le loro storie. Tornerà Claudio Amendola con tutta la sua squadra, con presenze confermate e new entry, come Gianluca Gobbi, Caterina Guzzanti e Giorgio Salari. Le puntate saranno 6, quindi salvo cambiamenti del palinsesto la fiction terrà compagnia al pubblico fino al 9 maggio.

Le anticipazioni, trama episodi

Torna Carlo Guerrieri, il poliziotto a capo del commissariato Monti. Al suo fianco Malik Soprani Cinzia Repola, incinta del secondo figlio, e il marito Marco Cantabella. Muzo, invece, dopo aver perso la moglie, ha deciso di lasciare la Polizia e verrà sostituito da Lorenzo Bragadin, un esperto informatico che arriverà a Roma direttamente dal Nord. Al centro della terza stagione, stando alle prime anticipazioni, ci sarà un caso delicato: la scomparsa di Clara, la moglie di Guerrieri e madre di Alba. La seconda stagione, d’altra parte, si era conclusa proprio così, con un finale aperto. Quanto all’amore, invece, la vita sentimentale di Carlo verrà sconvolta dall’arrivo di Giulia Trevi, una nuova collega. Ma non solo. Malik ha deciso di convivere con Monica, ha chiesto l’affido del piccolo Alex, ma spesso pensa ad Alba, che è sempre più innamorata di lui. Ci sarà un ritorno?

Il cast completo e le new entry

Nel cast della terza stagione di Nero a metà ritroveremo: Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara, Daphne Coccia, Margherita Laterza, Sabrina Martina, Alessia Barela, Angela Finocchiario, Fabien Luccarini. Tra le new entry: Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi.