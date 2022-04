Chi è John Erik Dela Cruz: età, vita privata, Instagram, ballerino di Amici 21

John Erik Dea Cruz, è uno dei ballerini di Amici21 che ha fatto sognare tantissimi telespettatori. Voluto con tutto il cuore dall’insegnate Veronica Peparini è riuscito ad entrare al serale regalando emozioni forti che hanno lasciato un segno. La sua sensibilità ma anche la sua determinazione sono stati i suoi punti forte. Oggi lo vedremo ospite a Verissimo, teniamoci preparati e conosciamolo meglio.

Chi è John Erik Dela Cruz

John Erik è nato nel 1996 a Roma ma ha origini filippine. Ha 25 anni, capelli castani e occhi marroni. I suoi tanti tatuaggi, ormai amati da tutti, raccontano un po’ la sua storia. Conosciuto come il ballerino di Amici 21 entrato grazie alla sfida vinta con Cosmary, la sua particolarità, che ha lasciato tutti senza parole, è che in realtà non ha mai studiato in una scuola di danza.

John ha iniziato come autodidatta, vedeva video su YouTube e cercava di copiare e imparare i passi delle coreografie davanti a uno specchio. La sua passione, la sua volontà e il suo impegno l’hanno portato a fare le audizioni in Accademia, BounceFactoryDanceStudio, dove ha iniziato a lavorare.

Vita privata

Non è un ragazzo di tante parole, è un po’ introverso ma da un’anima pura e buona. Però una cosa l’ha dichiarata: è fidanzato. Vivono insieme a casa della mamma di lei. Non sappiamo tanto altro di lei ancora.

La sua seconda casa è la Bounce Factory di Roma. La prima scuola in cui è entrato dalla quale non è più andato via. Oggi è un coreografo apprezzato da tantissimi artisti. I suoi compagni lo definiscono “un talento puto”. Puoi seguire i post di John sul suo profilo Instagram @_delacruz96.

Il rapporto con la sua famiglia

Ad Amici 21 con alcuni insegnanti è capitato che si sia sfogato e aperto cercando di raccontare alcuni suoi fatti personali che l’hanno toccato e formato particolarmente. Ha parlato soprattutto della separazione dei suoi genitori, per cui è stato male, ma era inevitabile. Questo periodo l’ha toccato così tanto da tatuarsi un teschio che simboleggia il suo stato d’animo in seguito alla separazione dei suoi.

“C’era poco dialogo e quindi col tempo i rapporti si sono sgretolati. Molti problemi non venivano affrontati poiché per il padre, che era il punto di riferimento della famiglia, la cosa importante era apparire uniti”.

