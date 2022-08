Chi è la fidanzata di Timothée Chalamet: età, lavoro, Instagram

Rebecca Maude sarebbe la nuova fidanzata di Timothée Chalamet. E’ una modella con un contratto per la prestigiosa agenzia Elite, che ha sede nelle capitali della moda: Milano, Parigi e Londra. I rumor sostengono che la ragazza sia la presunta terza figlia di Flavio Briatore.

Leggi anche: Venezia, alla Mostra del cinema è il giorno di “Dune”

Rebecca Maude è la nuova fidanzata di Timothée Chalamet?

Sull’identità della ragazza c’è un alone di mistero ma al web e ai fan di Timothée non sfugge nulla. Secondo i follower dell’attore, quando Chalamet diede un bacio a una ragazza misteriosa al Coachella, quella ragazza fu proprio Rebecca. L’outfit della modella postato sulle storie Instagram di quel giorno infatti corrisponde a quello della ragazza baciata da Timothée.

Un altro indizio individuato sul web è la piscina pubblicata di recente da Timothée nelle storie: è la stessa pubblicata da Rebecca nelle sue, anche se lei ne ha immortalato solo un dettaglio. Non è passato inosservato poi il tifo rivolto alla Roma durante il viaggio in Italia da parte dell’attore, poi condiviso da Rebecca con il suo like al post della squadra.