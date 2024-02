Chi è la fidanzata e figlia d’arte del noto cantante romano Ultimo? Lei ha 28 anni

Ultimo è il più amato dalle italiane e non solo: artista poliedrico e passionale, ma lui ha occhi solo per lei: chi è la fidanzata.

“I tuoi particolari” è dedicata a lei. Ultimo, all’anagrafe Niccolò Morriconi, ha occhi solo per Jacqueline Di Giacomo. L’uomo è molto ambito dai produttori musicali ma anche un’icona delle più giovani. Quello che oggi si definirebbe un sex symbol. Il cantautore ha impressionato qualche anno fa a Sanremo dopo aver vinto le nuove proposte ed essersi ripresentato successivamente tra i big.

Ora con l’Ariston ha chiuso un cerchio, ma riempie gli stadi. La carriera, tuttavia, non è l’unico pensiero del giovane. Vive d’amore e di passioni com’è giusto che sia a quell’età in cui la gioventù ancora la fa da padrone. Una vita non spericolata, come canta il suo idolo Vasco, ma intensa. Quanto basta per fare la differenza. Il merito è anche di chi ha accanto.

Ultimo, chi è la fidanzata

Jacqueline Di Giacomo lo fa sentire speciale: la loro è un’unione che ormai dura da qualche anno. Si sono conosciuti e non si sono più lasciati: la giovane, inoltre, è celebre. Non quanto lui, ma ugualmente importante per altri motivi. La mamma è Heather Parisi. La ballerina infatti ha avuto una figlia dalla relazione con l’imprenditore romano Giovanni Di Giacomo. Sono tutti una famiglia unita e Ultimo ha sempre cercato di rispettare le tradizioni di un nucleo familiare affiatato.

Non serve altro. Un’intesa che dura e piace anche ai “suoceri” che molto spesso si sono ritrovati a fare foto e prendere parte ai siparietti del cantante: altro che DiscoBambina, qui c’è gente adulta e anche Parisi dimostra – nonostante il tempo che passa – quanto la maturazione non le abbia tolto il sorriso e la leggerezza. Sua figlia Jacqueline non sogna la televisione come la mamma, bensì il cinema.

Leggi anche: Uscite anticipate, badge timbrati da colleghi e corruzione: il raccapricciante report del Campidoglio

Il cinema e l’America

Quel che serve per arrivare in fondo a certi ambienti sono le competenze. A lei non mancano, visto che ha studiato alla Film Academy di Los Angeles. Il suo sogno è recitare e dirigere un lungometraggio. La strada è ancora lunga: a 28 anni non è tempo di fermarsi, ma di ripartire di slancio. Proprio come “insegna” Ultimo nelle sue canzoni. Una “lezione” che la giovane sta cominciando a capire. Un sorriso alla volta, aspettando il prossimo brano.