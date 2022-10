Chi è la nuova (famosa) fidanzata di Paolo Ruffini: le foto

Paolo Ruffini annuncia la sua nuova fidanzata, ovvero l’attrice venezuelana Barbara Clara Pereira. La ragazza di 41 anni, è già nota al pubblico italiano: tra il 2010 e il 2015, fu tra i volti di punta all’interno della soap opera “CentroVetrine”, interpretando il personaggio protagonista di Viola Castelli. Seppur nata a Maturin, in Venezuela, è di chiare origini italiane: il suo papà è friulano, tanto che nel 2000 accede, in qualità di modella, alla competizione di “Miss Italia nel Mondo”.

Paolo Ruffini e Barbara Clara

A ufficializzare la relazione con l’attrice italo-venezuelana, è stato lo stesso anchorman di “Colorado” attraverso un’intervista su Visto. Di lei, il noto conduttore televisivo ha detto: “Anche lei fa l’attrice e non solo, è anche una pittrice, insomma, artista a tutto tondo!”. Per quanto riguarda Ruffini, uscito nel 2019 dalla relazione con Diana Del Bufalo, ha intenzioni serissime con Barbara Clara: vorrebbe mettere su famiglia con lei, forse arrivato anche all’età, 43 anni, giusta per fare questo grande passo nella sua vita.

Su Barbara e il sogno di paternità, il noto attore di Livorno dice: “Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni. Con la mia compagna ci stiamo attrezzando. L’ho trovata da poco. Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità“. Una donna che ha fatto tornare il sorriso al noto volto televisivo di Italia Uno e ancora prima MTV, che sembra volersi lasciare il passato sentimentale alle spalle per iniziare una nuova avventura di vita.

Cos’ha fatto innamorare Paolo?

Ruffini è completamente “cotto” per Barbara, come fanno intuire le sue recenti dichiarazioni pubbliche riguardo questa relazione. Su cosa l’ha conquistato di lei, il conduttore dice: “Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni e poi l’ho trovata nella realtà. Quando l’ho incontrata, ho esclamato: ‘Eccola!’. L’ho sognata tanto! Mi son ricordato del sogno che facevo. Lei è sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano”.

Ha proseguito: “È mora ed è molto bella. Ha un’anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa”.