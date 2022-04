Chi è Lorella Boccia la nuova conduttrice di Made in Sud

Lorella Boccia è una bellissima ballerina di Amici che negli anni ha fatto sognare dai più piccoli ai più grandi. Conosciuta da tantissimi come danzatrice professionista ora si sta appassionando anche al mondo della televisione in veste di presentatrice. Il suo sorriso smagliante sta piano piano conquistando i cuori di tanti telespettatori che vedono in lei una nuova Maria De Filippi. Conosciamola meglio.

La biografia di Lorella

Lorella è nata a Torre Annunziata, provincia di Napoli, il 27 Dicembre del 1991. Ha 31 anni e il suo segno zodiacale è il Capricorno. E’ alta un metro e 72 centimetri e il suo peso dovrebbe essere circa 62 chili.

Fin da bambina la sua passione più grande è stata la danza dove a Napoli ha iniziato a studiare prima danza classica poi contemporanea. Negli anni diventando sempre più brava ha iniziato a farsi conoscere da grandi coreografi che l’hanno spinta ad iscriversi ad Amici.

Il marito e la sua piccola Luce

La ballerina è sposata con Niccolò Presta, figlio del marito di Paola Perego. Da poco i due hanno avuto una figlia, Luce Althea, nata esattamente il 20 Ottobre 2021. La coppia è seguitissima su Instagram perché i due condividono momenti adorabili fin dai primi giorni.

Addirittura in un’intervista Lorella aveva dichiarato che Niccolò appena conosciuti le aveva detto: “Io so già che tu sarai l’amore della mia vita ma se vorrai mai avere dei figli mi dispiace ma non sono per me”.

La sua partecipazione ad Amici

Nel 2012 si è iscritta alle audizioni di Amici che ha felicemente passato subito. Si è fatta infatti conoscere dal pubblico non solo per la sua evidente bellezza ma anche per la sua dote artistica che lasciava senza parole. Subito dopo Amici infatti era stata selezionata come ballerina per Striscia La Notizia conquistando altri telespettatori.

Lorella presentatrice

Oltre Amici e Striscia La Notizia ha partecipato anche a Colorado in coppia con Paolo Ruffini dove i due si sono dimostrati una coppia infallibile. Ora sembrerebbe proprio questa la strada che vorrebbe percorrere: “Anche se nasco come ballerina lavorare come presentatrice non mi dispiacerebbe”.