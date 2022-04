Made in Sud 2022, le anticipazioni di lunedì 18 aprile: chi sono i conduttori, cast e i comici della prima puntata di stasera

Tutto pronto: il conto alla rovescia si può attivare perché stasera, lunedì 18 aprile, su Rai 2 i telespettatori avranno modo di ‘gustarsi’ una Pasquetta davvero divertente. Il motivo? Sta per tornare in prima serata lo show comico Made in Sud, che vedrà alla conduzione per la prima volta due volti ‘nuovi’ per la trasmissione.

Lorella Boccia e Clementino conducono Made in Sud

Alla conduzione, per la decima edizione su Rai 2, ci saranno la ballerina Lorella Boccia e il rapper Clementino. Con loro, per ben 8 puntate, saliranno sul palco oltre 45 artisti che si alterneranno nel corso delle serate, tutte all’insegna della serata e del divertimento, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

Le novità di questa edizione e i comici

La formula di Made in Sud è sempre la stessa: allegria, comicità, risate, musica e tanto divertimento. Sul palco si alterneranno comici amati come: gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella. E ancora, ci saranno i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Torneranno, poi, i personaggi amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ma entreranno in squadra anche nuovi comici.

Tra le novità di questa edizione la presenza dell’artista romano Maurizio Battista e Livio Cori, rapper napoletano che sarà nel cast e che, nel corso delle puntate, duetterà con Mavi.

Maurizio Casagrande come ospite

L’ospite della prima puntata di stasera, in onda lunedì 18 aprile, è l’attore napoletano Maurizio Casagrande. Quindi, le risate sono assicurate e le gag simpatiche ancora di più!