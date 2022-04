Made in Sud: Clementino e Lorella Boccia nuovi conduttori

Ritorna l’amato show comico “Made in Sud“: ancora in diretta dall’auditorium Rai di Napoli. Saranno 8 gli appuntamenti in prima serata che si succederanno a partire dal 18 aprile. Grandi festeggiamenti: si tratta dei primi dieci anni su Rai2. Ad accogliere la situazione una novità interessantissima: due nuovi conduttori, Lorella Boccia e Clementino. Ci sarà un’alternanza di comici come Arteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, ma anche il ritorno di Alessandro Bolide e Pasquale Palma, nonché nuovi appuntamenti tutte da scoprire. Presente anche una grande novità musicale: il rapper partenopeo Livio Cori.

