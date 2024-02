Chi è stato eliminato a Masterchef ieri sera? Cosa è successo nella puntata del 1 febbraio

Nuovo immancabile appuntamento con Masterchef 13. La gara continua a ritmi serrati e il cammino verso la finale si fa sempre più duro: chi è stato allora ieri sera ad abbandonare la gara?

“Devi toglierti il grembiule bianco e abbandonare per sempre la cucina di Masterchef”. E’ questa forse la frase più iconica del celebre cooking show che ogni anno, in tutto il mondo, tiene incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori. E quella, chiaramente, che i concorrenti mai vorrebbero sentirsi rivolgere. Per quanto riguarda l’edizione italiana, proprio la scorsa settimana, abbiamo assistito ad una puntata davvero speciale: Masterchef Italia ha infatti tagliato il traguardo dei 300 episodi, ricorrenza festeggiata in grande stile con il ritorno di uno dei giudici più amati di sempre, l’unico e inimitabile Joe Bastianich. Adesso è però tempo di vedere cosa è accaduto ieri sera.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 1 febbraio 2024

Se allora è stato Filippo l’ultimo a fare le spese della competizione, un altro concorrente (o più visti i precedenti, ben tre le eliminazioni la scorsa settimana) ha dovuto abbandonare il gioco. In un momento particolarmente delicato perché, di fatto, la finale si sta avvicinando a grandi passi. Per la puntata di ieri ospite speciale è stato Pierluigi Roscioli, dell’omonimo forno di Roma. Tema, inevitabilmente, quello degli impasti per pizza e pane.

L’esterna è stata invece girata a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo in Toscana. Errori imperdonabili, come l’aver rovesciato un intero vassoio di pasta, potrebbero aver compromesso la cucinata di una delle due squadre in gara spendendo gli aspiranti chef direttamente al pressure test. Chi allora è stato allora eliminato?

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti ancora in gara

Antonio Mazzola Deborah Meloni Eleonora Riso Kassandra Marcus Michela Morelli Niccolò Califano Sara Bellinzona Settimino Difonzo Lorenzo Silvidio – Eliminato Alice Scaffardi – Eliminata Filippo Baldo – Eliminato Alberto Pierobon – Eliminato Andrea Sciamanna – Eliminato Beatrice Belli – Eliminata Anna Pisano – Eliminata Valeria Zullo – Eliminata Nicolò Molinari – Eliminato Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 8 febbraio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.

Foto: Pagina Facebook Masterchef Italia