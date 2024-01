Masterchef, il ritorno del giudice più amato: al suo ingresso i concorrenti stentano a crederci

Nuovo appuntamento con Masterchef 13, il cooking show più famoso della tv. Ieri sera è andata in onda una puntata davvero speciale con tantissimi ospiti d’eccezione: clamorosi ritorni per festeggiare in grande stile il 300esimo episodio.

Prosegue l’avventura degli aspiranti chef nella cucina più famosa d’Italia. Siamo giunti a metà percorso di questa edizione: alcuni concorrenti – contro ogni pronostico, si veda il caso Alberto – hanno dovuto abbandonare la competizione, traditi da errori che, a questo punto della competizione, non sono più ammessi. E la finale inizia a fare capolino all’orizzonte. Ma a prendersi la scena sono stati senza dubbio i super ospiti della puntata: su tutti Joe Bastianich.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 25 gennaio 2024

Con queste premesse si è aperto il doppio appuntamento di ieri sera. Tantissimi, come anticipato dal nostro giornale due giorni fa, gli ospiti della serata: dall’amatissimo Joe Bastianich, a Iginio e Debora Massari, che hanno festeggiato insieme ai concorrenti (e al trio di giudici Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri) questo particolare “compleanno” di Masterchef Italia.

L’ospite spiazza tutti: l’ingresso di Iginio Massari

Venendo alla gara, gli aspiranti chef hanno dovuto fare i conti con prove davvero insidiose e ad alta tensione: in più c’è stato il ritorno di concorrenti dalle passate edizioni e con esse alcune sfide (nonché ingredienti) riproposte per l’occasione. E poi il temutissimo skill test di pasticceria al cospetto del Maestro italiano per antonomasia: Iginio Massari. Chi sarà riuscito a superare le prove? E chi invece ha dovuto togliersi il grembiule bianco abbandonando per sempre la cucina di Masterchef?

Il ritorno di Joe Bastianich a Masterchef: cosa fa oggi l’ex giudice?

Sicuramente uno dei momenti più intriganti della puntata è stato quello del ritorno in studio di Joe Bastianich, ex giudice di Masterchef Italia. ll suo ingresso, ovviamente, ha stupito tutti e i concorrenti sono rimasti a bocca aperta. Ma non c’erano dubbi. Ma cosa fa oggi Bastianich? Se da un lato non ha abbandonato il suo ruolo di giudice del programma – considerando che affianca Gordon Ramsey e Aaron Sanchez nella versione made USA del cooking show – la sua attività nella ristorazione non si è fermata.

Il tapas bar a Brescia

Tra questi c’è da segnalare il ristorante aperto a Brescia, un tapas bar di cucina persiana che si chiama Artemis. Un’idea innovativa considerando che è il primo locale di questo tipo ad aprire in Italia. Per quanto riguarda i suoi altri progetti ricordiamo che il Bastianich Hospitality Group comprende complessivamente 16 ristoranti con diversi marchi, quasi tutti negli Stati Uniti.

Masterchef 13, chi è stato eliminato ieri sera: in tre si tolgono il grembiule bianco

Poi, ovviamente, c’è stato il gioco. Gli eliminati della puntata sono stati addirittura tre. Alice, grafica 27enne di Lodi, Filippo architetto 25enne del padovano nonché Lorenzo marketing manager 20enne di Chieti. Per i tre aspiranti chef, nel corso del tredicesimo episodio, è terminata l’avventura al talent show culinario.

Chi sono i concorrenti ancora in gara

Alice Scaffardi Antonio Mazzola Deborah Meloni Eleonora Riso Filippo Baldo Kassandra Lorenzo Silvidio Marcus Michela Morelli Niccolò Califano Sara Bellinzona Settimino Difonzo Alberto Pierobon – Eliminato Andrea Sciamanna – Eliminato Beatrice Belli – Eliminata Anna Pisano – Eliminata Valeria Zullo – Eliminata Nicolò Molinari – Eliminato Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 1 febbraio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.

Foto: Pagina Facebook Masterchef Italia