Anticipazioni Masterchef 26 gennaio: clamorosi ritorni per l’episodio 300

Anniversario straordinario per Masterchef Italia, tagliato il traguardo dei 300 episodi. Il programma quest’anno è arrivato alla 13esima edizione: quando siamo di fatto a metà percorso gli aspiranti chef si apprestano a vivere una puntata davvero speciale. Con degli ospiti – a dir poco – clamorosi.

Masterchef è senza dubbio uno dei format più seguiti alla tv al livello mondiale. Non a caso lo show è stato esportato con successo in tantissimi paesi, dall’Australia, al Canada. E ovviamente nel nostro Paese. In 13 stagioni ne abbiamo viste – è proprio il caso di dirlo – “di cotte e di crude”. Alcuni concorrenti sono entrati nel cuore del pubblico a casa, altri meno c’è da dire, così come i giudici. E se adesso la squadra dei conduttori sembra ormai intoccabile, con il trio Cannavacciuolo-Locatelli-Barbieri saldamente al comando del talent culinario trasmesso da Sky, alcuni nomi hanno lasciato un ricordo indelebile tra i fan. Ma alcuni di questi sono pronti per un clamoroso ritorno.

Joe Bastianich torna a Masterchef: e non sarà solo

Un nome su tutti: Joe Bastianich. Sì avete capito bene: proprio lui tornerà in Italia e soprattutto nella cucina di Masterchef, format che, in realtà, non ha mai abbandonato sebbene oggi sia il protagonista dell’omologa versione made in USA. Ora però tutto è pronto per il suo clamoroso ritorno.

“Avete paura?”, così si presenterà Joe alla masterclass, ad oggi dimezzata rispetto ai 20 concorrenti usciti dalle selezioni (l’ultimo a dover abbandonare il programma è stato Alberto). Del resto alcune delle sue frasi, in quell’iconico mix italo-inglese che lo ha reso unico nel suo genere, sono diventate celebri: da “vuoi che muoro” a “mi stai diludendo“, espressioni rimbalzate anche nei vari meme che hanno spopolato in lungo e in largo sul web. Insomma, un ritorno davvero attesissimo.

Niente Cracco?

Tra i nomi illustri delle passate edizioni di Masterchef c’è poi quello di Carlo Cracco che ha condotto il programma nelle prime stagioni. Tuttavia, al momento, non sembrerebbe essere prevista una sua partecipazione a questa puntata speciale. E, tra l’altro, non è chiaro quali siano ad oggi i rapporti tra l’ex giudice del programma e quelli attuali, tra cui nello specifico Cannavacciuolo. Ai più attenti, a questo proposito, non sarà sfuggita una frase nella scorsa puntata, al cospetto di Davide Scabin: “Lui lo fa più buono di Cracco”, riferendosi all’uovo, una delle ricette che ha reso famoso proprio l’allievo di Gualtiero Marchesi. Ci sarà stato dell’altro dietro a questa frase? Chissà.

A Masterchef torna anche Iginio Massari

Ad ogni modo, tornando alla puntata, Joe è soltanto uno dei nomi copertina della prossima puntata. Sì perché, altro rullo di tamburi, in studio tornerà anche lui, il grande Iginio Massari, in compagnia della figlia Debora. Il che significa una cosa sola: mani ai fornelli, bisognerà preparare dei dolci d’alta cucina, prova che, ogni anno, inevitabilmente, miete vittime tra gli aspiranti chef.

Le altre anticipazioni

Ma cos’altro accadrà nella puntata di domani, giovedì 25 gennaio 2024? Al netto di quanto detto sappiamo che ci sarà una prova particolare, all’interno della quale, sembrerebbe, i concorrenti saranno chiamati ad un’asta con tanto di palette. Forse per accaparrarsi gli ingredienti migliori? Staremo a vedere. Quindi, ripetiamo, la prova con i dolci: “Vogliamo torte che facciano sorridere il Maestro!”, tuonerà Antonino Cannavacciuolo. Chi allora riuscirà nell’intento? E chi, invece, dovrà togliersi il grembiule e abbandonare per sempre la cucina di Masterchef?