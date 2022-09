Barbieri: ‘Ho litigato con Cracco, Cannavacciuolo ha una marcia in più’. Cosa ha detto lo chef

E’ uno degli chef più amati dal pubblico televisivo soprattutto per via dei programmi che lo hanno reso famoso, come Masterchef ma anche 4 Hotel. Cuoco professionista, insignito di 7 stelle Michelin, autore di diversi libri e conduttore televisivo, super riservato sulla sua vita privata, dall’indole spesso “burbera” (dal punto di vista professionale) ma con un lato più sentimentale, passateci l’espressione, emerso in alcune delle puntate proprio di Masterchef. Tutto questo è, insomma, Bruno Barbieri che recentemente si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Per cosa hanno litigato Barbieri e Cracco

In particolare Barbieri ha parlato di un litigio avuto con Carlo Cracco, anche lui volto delle prime edizioni dello show cooking di Sky. “Ricordo un litigio piuttosto duro avuto con Cracco, era per un piatto di passatelli con le vongole. Durò quindici minuti, fu un casino totale. Poi però tutto rientrò”, racconta.

Barbieri si sofferma anche sui rapporti con i precedenti co-conduttori e quelli di oggi: “Con Joe Bastianich e Cracco la situazione era più impegnativa considerando i nostri caratteri, ora è diverso. Cannavacciuolo e Locatelli sono più ironici, soprattutto con Antonino c’è un feeling particolare. Ha una marcia in più. Diciamo che adesso è Locatelli a dover tenere un po’ le fila altrimenti scherzeremmo tutto il giorno”, aggiunge lo chef pluristellato emiliano.

Il trio del resto ormai è super affermato e si prepara a condurre la nuova stagione di Masterchef giunto ormai alla dodicesima edizione: “C’è tanta complicità tra noi, ci frequentiamo anche a telecamere spente e questo non succedeva con gli altri due colleghi”.

Quando inizia Masterchef 12

Ma quando arriverà in tv la nuova stagione di Masterchef con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli? Come di consueto il programma partirà a dicembre ma non è da escludere un piccolo anticipo (si parla dell’inizio del mese anziché a ridosso del Natale come avvenuto negli anni passati). Inoltre potrebbero aumentare le puntate, con due appuntamenti in più rispetto all’undicesima edizione.

Foto profilo Instagram Bruno Barbieri