Pamela Prati al GF VIP 7: ‘Si parlerà ancora di Mark Caltagirone?’

Pamela Prati, soubrette ed attrice italiana, parteciperà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La donna che non è nuova nella casa più spiata d’Italia sono passati sei anni dalla sua ultima presenza nel reality, quest’anno affronterà di nuovo il caso Mark Caltagirone che l’ha vista coinvolta nel 2019 creando non poco scandalo.

Pamela Prati al GF Vip 7

Come dichiarato dalla stessa Prati in un’intervista a Chi, la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip è un modo per ‘superare le inevitabili difficoltà e provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al GF Vip, sono cambiata’, conclude.

Il ‘caso’ Prati-Caltagirone

Nel corso del Reality Pamela Prati affronterà nuovamente il caso di Mark Caltagirone insieme ad Alfonso Signorini. Secondo quanto si apprende, in merito, tra le soubrette e gli autori della trasmissione di sarebbe un vero e proprio accordo. Ad ogni modo, dopo quasi tre anni — ricordiamo infatti che la vicenda che vede protagonista la Prati risale al 2019 — chi ha seguito integralmente il caso Caltagirone non vede l’ora di ascoltare le dichiarazioni dell’attrice.

L’ex manager

Sono inoltre in molti a sostenere che Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo interverranno nuovamente per ciò che è accaduto in passato. Anche le due donne, infatti, ex manager della Prati, sono state coinvolte nello scandalo e la showgirl ha sempre sostenuto di esser stata vittima di un loro complotto. Insomma, una vicenda che continua a farsi sentire quella che vede coinvolta la soubrette sarda e Caltagirone. Non ci resta aspettare e scoprire come andrà a finire e quali pieghe prenderà la chiacchierata vicenda.